La Juventus ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con una perdita netta consolidata di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto al rosso di 58,1 milioni registrato nell’esercizio precedente. Il risultato emerge dalla relazione finanziaria annuale del club bianconero consultata da Calcio e Finanza, che evidenzia una diminuzione dei ricavi, parzialmente compensata dalla riduzione dei costi operativi e degli ammortamenti.

Nel dettaglio, la società ha registrato ricavi e proventi per 474,7 milioni di euro, in calo del 10,4% rispetto ai 529,6 milioni del 2024/25. A pesare sono stati soprattutto i minori proventi derivanti dalla gestione dei calciatori e il venir meno degli introiti legati alla partecipazione al Mondiale per Club a 32 squadre (i bianconeri sono stati l’unica squadra italiana a prendervi parte insieme all’Inter), che avevano sostenuto i conti dell’esercizio precedente.

Sul fronte dei costi, la Juventus ha proseguito il percorso di razionalizzazione, riducendo la spesa per il personale tesserato e gli altri oneri operativi. Il risultato finale è stato tuttavia condizionato anche da alcune componenti straordinarie, legate tra l’altro alle interruzioni anticipate dei rapporti con l’allenatore e alcuni dirigenti, alle svalutazioni dei calciatori e alla sanzione UEFA legata alla stipula di un Settlement Agreement.