La Juventus ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con una perdita netta consolidata di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto al rosso di 58,1 milioni registrato nell’esercizio precedente. Il risultato emerge dalla relazione finanziaria annuale del club bianconero consultata da Calcio e Finanza, che evidenzia una diminuzione dei ricavi, parzialmente compensata dalla riduzione dei costi operativi e degli ammortamenti.
Nel dettaglio, la società ha registrato ricavi e proventi per 474,7 milioni di euro, in calo del 10,4% rispetto ai 529,6 milioni del 2024/25. A pesare sono stati soprattutto i minori proventi derivanti dalla gestione dei calciatori e il venir meno degli introiti legati alla partecipazione al Mondiale per Club a 32 squadre (i bianconeri sono stati l’unica squadra italiana a prendervi parte insieme all’Inter), che avevano sostenuto i conti dell’esercizio precedente.
Sul fronte dei costi, la Juventus ha proseguito il percorso di razionalizzazione, riducendo la spesa per il personale tesserato e gli altri oneri operativi. Il risultato finale è stato tuttavia condizionato anche da alcune componenti straordinarie, legate tra l’altro alle interruzioni anticipate dei rapporti con l’allenatore e alcuni dirigenti, alle svalutazioni dei calciatori e alla sanzione UEFA legata alla stipula di un Settlement Agreement.
Juventus bilancio 2026 – I ricavi dei bianconeri
I ricavi e proventi della Juventus nel 2025/26 sono stati pari a 474,7 milioni di euro, in diminuzione di 54,9 milioni rispetto ai 529,6 milioni della stagione precedente, con una contrazione del 10,4%.
La principale voce di fatturato rimane quella relativa ai diritti audiovisivi e ai proventi media, pari a 145,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 177,4 milioni del 2024/25. La riduzione di 31,9 milioni è legata soprattutto all’assenza dei 27 milioni di ricavi derivanti dal Mondiale per Club, contabilizzati nell’esercizio precedente, oltre che ai minori proventi della Serie A per effetto di una peggiore posizione in classifica in campionato, dal quarto al sesto posto.
In crescita invece i ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità, saliti da 105,6 a 126 milioni di euro, grazie soprattutto all’entrata a pieno regime degli accordi sottoscritti con Stellantis Europe (con riferimento al brand Jeep, ndr) e Visit Detroit per la sponsorizzazione della maglia. Ricordiamo che Exor – la holding che controlla la Juventus – è primo azionista del colosso dell’automotive nato dalla fusione tra FCA e PSA.
I ricavi da gare hanno raggiunto 66,7 milioni di euro, contro i 65,4 milioni del 2024/25. L’incremento è stato sostenuto soprattutto dagli abbonamenti e dalle maggiori entrate generate dai posti premium dell’Allianz Stadium, che ha registrato un tasso medio di occupazione vicino al 98%. Decisamente più marcata la contrazione dei proventi da gestione dei diritti dei calciatori, passati da 109,7 a 57,8 milioni di euro, principalmente a causa delle minori plusvalenze realizzate attraverso le cessioni.
Nel dettaglio, i ricavi e proventi della Juventus sono così suddivisi:
- Diritti audiovisivi e proventi media: 145,5 milioni di euro (177,4 milioni nel 2024/25);
- Sponsorizzazioni e pubblicità: 126 milioni (105,6 milioni nel 2024/25);
- Ricavi da gare: 66,7 milioni (65,4 milioni nel 2024/25);
- Proventi da gestione dei calciatori: 57,8 milioni, di cui 36,5 milioni di plusvalenze (109,7 milioni, di cui 89,7 milioni di plusvalenze nel 2024/25);
- Vendita di prodotti e licenze: 9,5 milioni (10,3 milioni nel 2024/25);
- Altri ricavi e proventi: 69,2 milioni (61,2 milioni nel 2024/25).
- TOTALE: 474,7 milioni (529,6 milioni nel 2024/25).
Il totale dei ricavi e proventi è quindi sceso a 474,7 milioni di euro, mentre i ricavi operativi, escludendo quelli legati alla gestione dei diritti dei calciatori, si sono attestati a 416,9 milioni, sostanzialmente in linea con i 419,9 milioni dell’esercizio precedente.
Juventus bilancio 2026 – In calo i costi del club
Sul fronte dei costi, la Juventus ha registrato un’ulteriore riduzione della spesa, confermando il percorso di razionalizzazione avviato negli ultimi esercizi. I costi operativi sono diminuiti a 363,6 milioni di euro, rispetto ai 405,7 milioni dell’esercizio precedente, con un calo del 10,4%. Considerando anche ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, pari a 150,5 milioni di euro, i costi complessivi si attestano a circa 514,1 milioni, contro i 559,6 milioni del 2024/25.
La principale voce rimane quella relativa al personale tesserato, con una spesa di 209,8 milioni di euro, in diminuzione di 10,5 milioni rispetto ai 220,3 milioni della stagione precedente. Un risultato legato soprattutto agli effetti delle operazioni di mercato, che hanno consentito di ridurre il peso delle retribuzioni e di altri compensi legati ai calciatori.
In calo anche i costi per servizi esterni, scesi da 94,7 a 86,4 milioni di euro, grazie alle misure di contenimento della spesa, alla riduzione delle consulenze legali e ai minori costi per trasferte e soggiorni. Una riduzione significativa ha interessato inoltre gli oneri da gestione dei diritti dei calciatori, passati da 43,8 a 17,9 milioni di euro, per effetto soprattutto dei minori costi legati ai prestiti e degli oneri accessori sulle operazioni di mercato.
Nel dettaglio, i costi operativi sono così suddivisi:
- Personale tesserato: 209,8 milioni di euro, di cui 165,6 milioni per stipendi (220,3 milioni, di cui 155,9 milioni per stipendi nel 2024/25);
- Servizi esterni: 86,4 milioni (94,7 milioni nel 2024/25);
- Altro personale: 25,3 milioni (24,4 milioni nel 2024/25);
- Oneri da gestione dei calciatori: 17,9 milioni (43,8 milioni nel 2024/25);
- Acquisti di materiali e forniture: 4,8 milioni (4,7 milioni nel 2024/25);
- Acquisti di prodotti per la vendita: 1,2 milioni (2,3 milioni nel 2024/25);
- Altri oneri: 18,2 milioni (15,6 milioni nel 2024/25);
- Ammortamenti e svalutazioni: 150,5 milioni (153,9 milioni nel 2024/25);
- TOTALE: 514,1 milioni (559,6 milioni nel 2024/25).
Juventus bilancio 2026 – Il risultato netto
La differenza tra ricavi e costi ha portato la Juventus a registrare un risultato operativo negativo per 39,4 milioni di euro, in peggioramento rispetto al rosso operativo di 29,9 milioni del 2024/25. Il risultato prima delle imposte è stato negativo per 58 milioni di euro, rispetto ai 50 milioni dell’esercizio precedente, mentre la perdita netta consolidata ha raggiunto 66 milioni di euro, contro i 58,1 milioni dell’anno precedente.
Il peggioramento di 7,9 milioni è legato soprattutto alla contrazione dei ricavi, non completamente compensata dalla riduzione dei costi. Il club ha inoltre sostenuto 20,8 milioni di euro di costi non ricorrenti, tra cui quelli relativi alle interruzioni anticipate dei rapporti di lavoro con l’allenatore Igor Tudor e il suo staff, all’uscita dell’Amministratore Delegato Damien Comolli, ad alcune svalutazioni dei calciatori e alla sanzione UEFA.
Escludendo queste componenti straordinarie, il risultato operativo rettificato rimane comunque negativo per 18,6 milioni di euro, rispetto ai 5,4 milioni di rosso dell’esercizio precedente.
Juventus bilancio 2026 – Debiti e patrimonio netto
Il patrimonio netto consolidato della Juventus al 30 giugno 2026 è positivo per 11,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 13,2 milioni del 30 giugno 2025. Il dato riflette principalmente l’effetto della perdita di esercizio da 66 milioni, compensata in larga parte dall’aumento di capitale completato nel novembre 2025, che ha contribuito al rafforzamento patrimoniale della società per 67 milioni di euro nel corso dell’esercizio.
Sul fronte dell’indebitamento, le passività complessive sono diminuite da 778,7 a 748,4 milioni di euro, mentre i debiti verso società calcistiche per le campagne trasferimenti ammontano a 207,9 milioni di euro, rispetto ai 224,4 milioni del 2025. L’indebitamento finanziario netto è invece salito a 331,1 milioni di euro, rispetto ai 280,2 milioni dell’esercizio precedente, con un incremento di 50,9 milioni. Escludendo gli effetti contabili dei contratti di leasing, il dato passa da 271,1 a 327,6 milioni di euro.
L’aumento dell’indebitamento è legato soprattutto agli esborsi per le campagne trasferimenti, pari a 102,4 milioni di euro, e agli investimenti in attività materiali e immateriali per 35,2 milioni, tra cui l’acquisto dell’immobile che ospita il J|hotel per 23 milioni. A compensare parzialmente queste uscite hanno contribuito il flusso di cassa positivo dell’attività operativa, pari a 37,8 milioni, e l’aumento di capitale.
La Juventus sottolinea inoltre che 190,3 milioni di euro delle passività finanziarie sono collegati ad attività immobiliari di proprietà, tra cui l’Allianz Stadium, la sede societaria, lo Juventus Training & Media Center e il J|hotel. Nel corso dell’esercizio è cambiata anche la struttura del debito, grazie all’emissione di un prestito obbligazionario da 150 milioni di euro, con scadenza a dodici anni, che ha consentito di allungare la durata media dei finanziamenti e riequilibrare la distribuzione tra indebitamento a tasso fisso e variabile.