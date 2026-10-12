Marotta: «Risanamento dell'Inter più veloce grazie a Oaktree. Presto il progetto del nuovo stadio»

Queste le parole del presidente e amministratore delegato Giuseppe Marotta durante l’Assemblea: «Nel corso di una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo Double domestico, fuori dal campo il Club ha vissuto una stagione di consolidamento dal punto di vista finanziario . Il lavoro di risanamento ha subito un’ulteriore accelerazione con l’arrivo della nuova proprietà di Oaktree ».

Quest’oggi l’Assemblea degli azionisti dell’ Inter ha approvato il bilancio 2025/26 che ha visto il secondo utile consecutivo per quasi 23 milioni di euro.

«Il bilancio sottoposto alla vostra approvazione – ha continuato Marotta al cospetto degli azionisti – conferma il significativo rafforzamento della posizione economica e patrimoniale del club. I ricavi superano nuovamente i 500 milioni di euro, l’esercizio si chiude con un utile netto, gli oneri finanziari sono inferiori al bilancio precedente e il capitale, dopo molto tempo, è tornato in attivo. L’impegno verso l’equilibrio tra sostenibilità e competitività sportiva non si fermerà nella convinzione di essere sulla buona strada».

«Crescere sul campo e nel mondo, allargando i confini di ciò che ci definisce – ha continuato Marotta –. Questi gli obiettivi che continuano a guidare il nostro lavoro. In questi mesi Milano è stata nerazzurra più che mai, e non solo nei giorni di celebrazione dei trofei. Abbiamo conquistato la nostra città e incontrato la passione dei nostri tifosi da piazza Duomo alla Montagnetta di San Siro, passando per la fermata Tricolore. Ma il progetto più grande sta ancora prendendo forma.