Marotta: «Risanamento dell'Inter più veloce grazie a Oaktree. Presto il progetto del nuovo stadio»

Quest’oggi l’Assemblea degli azionisti dell’Inter ha approvato il bilancio 2025/26 che ha visto il secondo utile consecutivo per quasi 23 milioni di euro.
Queste le parole del presidente e amministratore delegato Giuseppe Marotta durante l’Assemblea: «Nel corso di una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo Double domestico, fuori dal campo il Club ha vissuto una stagione di consolidamento dal punto di vista finanziario. Il lavoro di risanamento ha subito un’ulteriore accelerazione con l’arrivo della nuova proprietà di Oaktree».
«Il bilancio sottoposto alla vostra approvazione – ha continuato Marotta al cospetto degli azionisti – conferma il significativo rafforzamento della posizione economica e patrimoniale del club. I ricavi superano nuovamente i 500 milioni di euro, l’esercizio si chiude con un utile netto, gli oneri finanziari sono inferiori al bilancio precedente e il capitale, dopo molto tempo, è tornato in attivo. L’impegno verso l’equilibrio tra sostenibilità e competitività sportiva non si fermerà nella convinzione di essere sulla buona strada».
«Crescere sul campo e nel mondo, allargando i confini di ciò che ci definisce – ha continuato Marotta –. Questi gli obiettivi che continuano a guidare il nostro lavoro. In questi mesi Milano è stata nerazzurra più che mai, e non solo nei giorni di celebrazione dei trofei. Abbiamo conquistato la nostra città e incontrato la passione dei nostri tifosi da piazza Duomo alla Montagnetta di San Siro, passando per la fermata Tricolore. Ma il progetto più grande sta ancora prendendo forma.
Il presidente nerazzurro ha anche parlato anche del nuovo San Siro che l’Inter costruirà insieme al Milan: «Presto condivideremo con tutti voi il meraviglioso frutto del lavoro di progettazione per il nuovo stadio di Milano, per quella che sarà una nuova icona urbana, un rinnovato polo a vocazione sportiva, vivo e aperto alla cittadinanza. Questo impianto di proprietà rappresenterà, inoltre, anche una piattaforma strategica che permetterà all’Inter di incrementare i ricavi e chiudere il gap con i top club europei».
Sui lavori infrastrutturali oltre al nuovo stadio: «La società ha dato avvio anche ad investimenti a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture di allenamento, a partire dall’Inter Training Center di Appiano Gentile, dove saranno potenziati gli attuali impianti e costruite nuove facilities per accogliere la squadra Under 23, fino al Konami Women & Talent Center in via di ampliamento per garantire spazi di lavoro accoglienti ed efficienti per staff e atleti».
«Nel corso del mercato estivo la rosa dei Campioni d’Italia si è rafforzata con l’inserimento di talenti internazionali. Siamo consapevoli che confermarsi in Italia e compiere il salto di qualità necessario per progredire a livello europeo non sarà semplice, ma affronteremo le tre competizioni con lo spirito di appartenenza e la cultura del lavoro che caratterizzano il gruppo gestito dal Mister Chivu – ha continuato Marotta –. Il calcio è alla base della nostra identità e il campo rimane il centro di tutto ciò che facciamo. Ma oggi essere un grande Club significa anche comprendere come le nostre scelte possano influenzare la società e l’ambiente. Ed è per questo motivo che oggi, insieme ai risultati finanziari, l’Inter presenta anche il suo primo Report di Sostenibilità».