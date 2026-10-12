Il tutto sottolineando come «l’Azionista Oaktree , tramite una società appartenente al suo gruppo, ha confermato il proprio impegno a supportare la Capogruppo dal punto di vista finanziario e patrimoniale , tenuto anche conto degli investimenti prospettici per il progetto del nuovo stadio ».

Nel fascicolo di bilancio relativo ai risultati economici-finanziari dell’Inter per la stagione 2025/26 , la società nerazzurra ha messo nero su bianco anche gli obiettivi sportivi minimi legati alla continuità aziendale che la squadra di Cristian Chivu deve raggiungere gli obiettivi prefissati dagli Amministratori, considerando le risorse finanziarie effettive disponibili.

Nel dettaglio, questi sono gli obiettivi minimi individuati per la stagione in corso come si legge dai documenti consultati da Calcio e Finanza:

Terzo posto in classifica nella Serie A 2026/27

in classifica nella Qualificazione ottavi di finale nella UEFA Champions League 2026/27

nella Qualificazione semifinali di Coppa Italia 2026/27

Inoltre, per quanto riguarda le attività extracampo, «il trend positivo dei ricavi media rights e commerciali basato sulla prosecuzione della crescita delle sponsorizzazioni global e regional durante il periodo delle proiezioni relative ai dati previsionali del Gruppo» e infine «di efficienze nei costi operativi oltre che degli investimenti attesi nelle infrastrutture».