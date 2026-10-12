Caso Inter-Digitalbits: il club cerca beni da aggredire per recuperare 31 milioni

Si tratta di un nuovo sviluppo nella controversia con Zytara Labs , la società con cui l’Inter aveva sottoscritto il contratto di sponsorizzazione il 2 settembre 2021, successivamente risolto per inadempimento il 30 maggio 2023. La rottura aveva portato anche alla rimozione del marchio DigitalBits dalle maglie della prima squadra maschile.

L’ Inter non rinuncia ancora a recuperare gli oltre 31 milioni di euro che deve ancora incassare da DigitalBits, l’ex main sponsor di maglia del club nerazzurro con il quale si era aperto un contenzioso nella stagione 2022/23, dopo il mancato versamento del corrispettivo pattuito per la partnership. Come emerge dal bilancio consolidato 2025/26 del club, consultato da Calcio e Finanza, la società sta raccogliendo informazioni sull’eventuale presenza di beni aggredibili riconducibili alla controparte e sulla loro ubicazione, con l’obiettivo di valutare l’avvio di un’azione esecutiva per il recupero delle somme dovute.

Inter-DigitalBits, il decreto ingiuntivo è diventato definitivo

Dopo la risoluzione dell’accordo, l’Inter aveva deciso di tutelare i propri interessi attraverso un procedimento giudiziario, presentando al Tribunale di Milano un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara Labs. L’iter si è rivelato particolarmente complesso, soprattutto per le difficoltà incontrate nella notifica del provvedimento alla società statunitense. Un primo tentativo, avviato nell’ottobre 2023 attraverso l’Autorità Centrale statunitense di Seattle, aveva avuto esito negativo per irreperibilità del destinatario, come comunicato nell’aprile 2024.

Il club aveva quindi ottenuto dal Tribunale di Milano la possibilità di procedere con una seconda notifica, avviata nel luglio 2024, anch’essa inizialmente senza successo. La svolta è arrivata attraverso un’ulteriore procedura di notificazione, effettuata ai sensi dell’articolo 142 del Codice di procedura civile, che si è perfezionata il 26 ottobre 2024. Da quel momento, Zytara Labs aveva sessanta giorni per presentare opposizione al decreto ingiuntivo. Non essendo stata proposta alcuna opposizione entro il termine previsto, il provvedimento è diventato definitivo.

DigitalBits, l’Inter valuta un’azione esecutiva sui beni dell’ex sponsor

È proprio su questo aspetto che si concentra ora l’attenzione della società nerazzurra. Il bilancio 2025/26 conferma infatti che il management sta cercando di individuare eventuali beni della controparte sui quali potrebbe essere avviata un’azione esecutiva, verificandone anche la localizzazione geografica.

L’obiettivo è capire se esistano patrimoni effettivamente utilizzabili per soddisfare, almeno in parte, il credito vantato nei confronti dell’ex sponsor. La possibilità di procedere non è tuttavia automatica. Come specificato nel documento, l’eventuale azione esecutiva sarebbe subordinata al riconoscimento del decreto ingiuntivo nell’ordinamento estero competente.

In sostanza, il fatto che l’Inter abbia ottenuto un provvedimento definitivo in Italia non significa che possa procedere direttamente al pignoramento di beni eventualmente situati all’estero. Sarebbe prima necessario ottenere il riconoscimento del titolo giudiziario secondo le regole applicabili nel Paese interessato, per poi valutare concretamente le possibilità di recupero.