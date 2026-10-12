Inter, i soci approvano il bilancio 2026: ricavi oltre mezzo miliardo e utile di 22,7 milioni

L’Inter chiude per il secondo anno consecutivo il bilancio in utile. L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., riunitasi oggi in modalità telematica alla presenza del presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro, ha approvato i conti relativi all’esercizio 2025/26, che evidenziano un risultato netto positivo per 22,7 milioni di euro e ricavi complessivi pari a 518 milioni di euro.
Si tratta del secondo miglior risultato di sempre per il club sul fronte del fatturato, alle spalle del record di 567 milioni di euro registrato nella stagione 2024/25, caratterizzata dai proventi straordinari derivanti dalla partecipazione al Mondiale per Club FIFA e dal raggiungimento della finale di Champions League.
Il calo dei ricavi rispetto all’esercizio precedente, pari a 49 milioni di euro, non ha impedito alla società nerazzurra di mantenere il risultato economico in territorio positivo, grazie soprattutto alla crescita delle entrate commerciali e da stadio e a una riduzione dei costi operativi.
Inter, i conti del 2025/26: patrimonio netto nuovamente positivo
Nel dettaglio, il bilancio 2025/26 registra una riduzione dei costi della produzione di circa 20 milioni di euro, corrispondente a un calo del 4% rispetto alla stagione precedente. Un contenimento delle spese che, insieme alla tenuta dei ricavi ordinari, ha contribuito al raggiungimento del secondo utile consecutivo. Uno degli aspetti più significativi riguarda il patrimonio netto del gruppo, tornato positivo per 10,4 milioni di euro, rispetto al valore negativo di 12 milioni registrato al 30 giugno 2025.
Il miglioramento, pari a 22,4 milioni di euro, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di riequilibrio economico e patrimoniale intrapreso dalla società, dopo diversi esercizi caratterizzati da perdite e dalla necessità di sostegno finanziario da parte della proprietà.
Inter, dimezzati gli oneri finanziari dopo il rifinanziamento
Un altro elemento rilevante del bilancio riguarda la diminuzione del costo dell’indebitamento. Nel corso dell’esercizio, infatti, l’Inter ha beneficiato degli effetti dell’operazione di rifinanziamento conclusa alla fine dello scorso anno, attraverso la quale il club ha sostituito il precedente debito con un finanziamento caratterizzato da condizioni economiche più favorevoli.
L’operazione ha consentito di ridurre gli oneri finanziari di circa 19 milioni di euro, pari a un calo nell’ordine del 50%. Un risparmio significativo che ha contribuito al miglioramento del risultato netto, riducendo il peso degli interessi sul conto economico della società.
Parallelamente, il club ha avviato un piano di investimenti destinato al potenziamento delle proprie infrastrutture sportive, con interventi che riguardano l’Inter Training Center di Appiano Gentile e il Konami Women & Talent Center di Interello. L’obiettivo è rafforzare le strutture dedicate alla prima squadra e al settore giovanile, proseguendo gli investimenti nelle attività sportive e nello sviluppo del club nel medio-lungo periodo.
Infine, in occasione dell’Assemblea degli Azionisti, l’Inter ha presentato il primo Report di Sostenibilità della propria storia. Il documento nasce con l’obiettivo di organizzare in maniera strutturata le iniziative già intraprese dalla società, misurarne l’impatto e individuare ulteriori ambiti di miglioramento, inserendo la sostenibilità tra le direttrici di sviluppo futuro del club nerazzurro.