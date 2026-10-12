Inter, i soci approvano il bilancio 2026: ricavi oltre mezzo miliardo e utile di 22,7 milioni

L’Inter chiude per il secondo anno consecutivo il bilancio in utile. L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., riunitasi oggi in modalità telematica alla presenza del presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro, ha approvato i conti relativi all’esercizio 2025/26, che evidenziano un risultato netto positivo per 22,7 milioni di euro e ricavi complessivi pari a 518 milioni di euro.

Si tratta del secondo miglior risultato di sempre per il club sul fronte del fatturato, alle spalle del record di 567 milioni di euro registrato nella stagione 2024/25, caratterizzata dai proventi straordinari derivanti dalla partecipazione al Mondiale per Club FIFA e dal raggiungimento della finale di Champions League.

Il calo dei ricavi rispetto all’esercizio precedente, pari a 49 milioni di euro, non ha impedito alla società nerazzurra di mantenere il risultato economico in territorio positivo, grazie soprattutto alla crescita delle entrate commerciali e da stadio e a una riduzione dei costi operativi.