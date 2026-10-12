L'Europa League torna con la seconda giornata: scelta la partita in chiaro

Le 36 squadre partecipanti tornano in campo giovedì 15 ottobre , a quasi un mese dall’inizio del torneo. Tra le protagoniste della competizione ci sono anche Juventus e Milan , insieme alle altre squadre qualificate. Anche in questa stagione Sky sarà assoluta protagonista della competizione, con la trasmissione in esclusiva di tutte le sfide dell’Europa League , disponibili sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Dopo una maxi pausa dedicata alla UEFA Nations League (e alle altre sfide delle Nazionali in giro per il mondo), torna il calcio per club anche con l’ Europa League, che vede in programma la seconda giornata della fase campionato dell’edizione 2026/27 , la terza con il nuovo format che ha rivoluzionato le principali competizioni UEFA per club.

Quale sarà quindi la partita scelta per la diretta in chiaro della seconda giornata di Europa League 2026/27? L’appuntamento su TV8 è con Benfica-Celtic , una sfida tra due squadre storiche del calcio europeo.

Per seguire Milan e Juventus , quindi, gli spettatori dovranno fare riferimento a Sky e NOW, mentre TV8 offrirà gratuitamente una delle sfide più interessanti di ogni turno della competizione, il miglior match tra le big straniere che prendono parte alla competizione.

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione Sky ha scelto di mantenere uno spazio dedicato alle gare free attraverso TV8 , canale del gruppo Comcast. La strategia prevede di lasciare agli abbonati le sfide delle squadre italiane, proponendo invece in chiaro alcuni dei migliori incontri tra club stranieri.

A scendere in campo saranno due squadre che arrivano alla seconda giornata di Europa League con l’obiettivo di conquistare punti importanti per la classifica della fase campionato. I portoghesi hanno iniziato bene il loro percorso europeo battendo in trasferta il Milan per 2-0 a San Siro, mentre il Celtic è reduce da una sconfitta per 3-1 contro il Ferencváros.

L’incontro Benfica-Celtic, in programma giovedì 15 ottobre 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00, si disputerà all’Estádio da Luz di Lisbona. Il match sarà trasmesso in diretta e in chiaro su TV8. La sfida sarà visibile gratuitamente anche in streaming attraverso il sito ufficiale dell’emittente.