Diego Demme: «Il centro sportivo del Napoli è paragonabile alla Serie C tedesca»

« Rispetto a Lipsia era mini – racconta Demme –. Forse come una terza serie qui in Germania , direi. Tre campi, una palestra piccolissima, uno spogliatoio piccolissimo, ma era tutto davvero calcio. Non c’era tutta la struttura intorno, dovevi organizzarti da solo . Arrivavi mezz’ora prima dell’allenamento, in Germania sempre un’ora e mezza prima. E il tema era davvero sempre il calcio».

Demme racconta l’arrivo nel Napoli allenato allora da Gattuso: «Sono atterrato il 3 gennaio e mi ha chiamato il mio procuratore: il Napoli è interessato. Per me era chiaro: semmai in estate, perché a Lipsia stavo benissimo. E lui: “No, no, deve succedere subito. Gattuso è carico, ti vuole a Napoli”. Volevo farlo, ma ho anche pianto, perché non volevo lasciare Lipsia. Il Napoli, Gattuso allenatore, che era il mio idolo d’infanzia, più il nome che mi ha dato mio padre (in onore di Maradona, ndr): è tutto così reale, una storia così in realtà non esiste. A Lipsia mi interessavo molto di alimentazione, prima ero stato vegano per un anno e volevo continuare così a Napoli. Al primo bar ho ordinato latte d’avena e mi hanno guardato come per dire: ma che vuole questo? Dopo una settimana con il vegano avevo chiuso: carne, pesce, latte, di tutto. E ovviamente la mozzarella».

Su Gattuso: «Credo che abbia visto in me quello che lui stesso incarnava da giocatore: la mentalità senza palla, la voglia di aggredire l’avversario nei contrasti. Credo che a Napoli allora mancasse proprio questo. Alla mia prima partita ti dà una pacca sulla spalla e ti abbraccia. Ha un’energia tale che entri in campo come un gladiatore».

Su Kvaratskhelia: «Al primo allenamento è partito in dribbling, ne ha saltati tre e l’ha messa nell’angolino. Con Osimhen ha fatto a pezzi le difese. Forse quest’anno apriamo con lui e i pizzaioli italiani una pizzeria in Georgia, a Tbilisi».