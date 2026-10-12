Exor e i Moratti tra gli investitori di Veliu, l'AI italiana che aiuta a vendere

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di fare acquisti online e una startup italiana è al centro di questa transizione. Si tratta di Veliu, società con sede a Milano, che ha attirato l’interesse di diversi investitori tra cui Vento, fondo di venture capital di Exor (holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus), e Alecla7, società di investimento legata alla famiglia Moratti, proprietaria dell’Inter fino al 2013. L’obbiettivo principale di Veliu – spiega L’Economia de Il Corriere della Sera – è quello di aiutare le aziende ad adattarsi a questo cambiamento.

«A giugno, secondo Cloudflare, il traffico web generato da bot e agenti ha superato per la prima volta quello umano. Nel giro di poco tempo gran parte dei nostri acquisti quotidiani, dallo sgrassatore per la cucina alle pile, verrà fatta direttamente dall’intelligenza artificiale. Gli oggetti a cui teniamo di più continueremo a sceglierli personalmente, ma per la ricerca ci affideremo all’Ai». Gianmaria Monteleone, amministratore delegato di Veliu, ha spiegato così come potrebbero cambiare gli acquisti online nei prossimi anni.

La startup è nata nel 2024 da Monteleone, 32 anni e Alessandro Ruffini, 41 anni, l’ex responsabile finanziario di Scalapay. Al gruppo si sono poi aggiunti Marco D’Ambros e Giulio D’Alì Aula, entrambi hanno lavorato precedentemente nella divisione commerciale di Palantir. Parte del gruppo c’è inoltre Azra Hadziabdic, già nei team di Credimi e Qomodo.