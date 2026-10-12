De Laurentiis: «Malagò non va discusso. I politici capiscono poco di calcio»

In merito è intervenuto il patron e presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis : « Malagò non dovrebbe mai essere in discussione . Noi della Serie A siamo società di capitali e abbiamo a che fare con un mondo vecchio, dove ci sono personaggi che vengono eletti e devono dire la loro per giustificare il proprio ruolo, spesso dicendo cose legate al passato e non al futuro».

«Malagò, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore – ha continuato De Laurentiis –. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso prenditori e quelli che si sono mossi appartengono al mondo della politica e capiscono poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro. Elezioni il 14 dicembre? Confermiamo il nostro pieno sostegno a Malagò, altrimenti faremmo un passo indietro rovinoso».

Infine, De Laurentiis ha parlato del suo Napoli: «Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal gioca in casa ed è una squadra importante, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su mister Allegri. Sono sempre stato silente, senza dare giudizi o fare commenti. Ora si è rimesso a tre dietro, evidentemente è lo schema che gli dà più sicurezza e abbiamo avuto successo conto il Frosinone che è una squadra vera».