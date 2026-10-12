Riparte la Champions 2026/27: quanti punti servono per playoff e ottavi

Il regolamento prevede che ciascuna squadra disputi otto partite contro altrettanti avversari, quattro in casa e quattro in trasferta, per un massimo di 24 punti disponibili. Al termine della fase campionato, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi, mentre le formazioni dal nono al ventiquattresimo posto dovranno affrontare i playoff. Le ultime dodici saranno invece eliminate, senza possibilità di retrocessione in Europa League.

La Champions League 2026/27 torna protagonista con la seconda giornata della League Phase, la fase iniziale della competizione che vede 36 squadre impegnate in una classifica unica. Dopo le prime due stagioni disputate con il nuovo format, i club hanno a disposizione alcuni riferimenti statistici per capire quanti punti saranno necessari per proseguire il cammino europeo, evitando l’eliminazione oppure conquistando direttamente un posto negli ottavi di finale.

Champions League, quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi?

Per centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, evitando quindi il doppio confronto dei playoff, l’obiettivo è raggiungere almeno 16 punti. Una soglia che ha trovato conferma in entrambe le stagioni disputate finora con la nuova formula.

Nel 2024/25, infatti, l’Aston Villa ha conquistato l’ottavo posto con 16 punti, mentre l’Atalanta, nona classificata, si è fermata a quota 15. Lo stesso punteggio è stato raggiunto da Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco e Milan, tutte costrette a passare attraverso gli spareggi. Una situazione praticamente identica si è verificata nel 2025/26, quando il Manchester City ha chiuso all’ottavo posto con 16 punti, precedendo il Real Madrid, nono con 15.

I risultati hanno confermato sostanzialmente le previsioni elaborate da Opta, che prima dell’introduzione della nuova formula aveva effettuato 50mila simulazioni. Secondo queste elaborazioni, una squadra capace di raggiungere 15 punti avrebbe avuto il 73% di probabilità di qualificarsi direttamente agli ottavi, percentuale destinata a salire al 98% con 16 punti. Con 14 punti, invece, le possibilità si fermavano al 28%.

Champions League, quanti punti servono per qualificarsi ai playoff?

Più variabile è invece la soglia necessaria per conquistare almeno un posto nei playoff, riservati alle squadre che chiudono la League Phase tra la nona e la ventiquattresima posizione. Nella stagione 2024/25, l’ultimo posto utile è stato occupato dal Club Brugge, che ha terminato la fase iniziale con 11 punti, mentre la Dinamo Zagabria è rimasta esclusa pur avendo raggiunto lo stesso punteggio, penalizzata dalla differenza reti.

Nel 2025/26, invece, la soglia si è abbassata sensibilmente. Il Benfica ha conquistato il ventiquattresimo posto con appena 9 punti, riuscendo a precedere altre formazioni ferme alla stessa quota grazie ai criteri di spareggio previsti dal regolamento. Le squadre che avevano raccolto 8 punti, tra cui Napoli, PSV, Athletic Bilbao e Copenaghen, sono state eliminate.

Anche in questo caso, le simulazioni di Opta avevano fornito indicazioni vicine a quanto effettivamente accaduto. Secondo le previsioni, 9 punti avrebbero garantito il 69% di probabilità di qualificarsi ai playoff, mentre con 10 punti le possibilità sarebbero salite al 99%. Con 8 punti, invece, la probabilità di qualificazione era stimata appena al 16%.