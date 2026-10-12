Da Akanji a Diouf e Stankovic: il mercato 2025/26 dell'Inter a bilancio

Il 2025/26 dell’Inter si è concluso, oltre che con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, con il secondo utile consecutivo grazie anche a ricavi superiori ai 500 milioni di euro. Fra le voci che compongono il fatturato e i costi ci sono, ovviamente, anche quelle riferite alle operazioni in entrata e in uscita in sede di calciomercato. Nel dettaglio, nella scorsa stagione il club nerazzurro è riuscito a ingaggiare calciatori come Manuel Akanji, Ange-Yoan Bonny, Andy Diouf e Petar Sucic. Mentre a salutare Appiano Gentile sono stati nel corso delle due finestre di mercato relative al 2025/26 Trevor Buchanan, Sebastiano Esposito, Mehdi Taremi e Nicola Zalewski. Menzione speciale per Aleksander Stankovic, che figura sia nel quadro delle cessioni che in quello delle acquisizioni, dal momento in cui era stato ceduto al Club Brugge con una opzione di riscatto e controriscatto, quest’ultima puntualmente esercitata dai nerazzurri.

Nel dettaglio, queste sono le operazioni in entrata finalizzate nella stagione 2025/26: Come si legge, l’acquisto più oneroso per le casse nerazzurre è stato quello di Diouf dal Lens per oltre 24 milioni. Seguno quello di Bonny dal Parma (23,7 milioni) e quello di Akanji dal Manchester City da quasi 16 milioni. Per Stankovic, invece, l’Inter ha sostenuto una spesa, come si legge alla voce “Valore attualizzato” (voce che viene usata dal club per contabilizzare le operazioni di mercato nel quadro delle immobilizzazioni immateriali) di oltre 14 milioni. Il dato è in linea con le spiegazioni di Calcio e Finanza su come funziona il meccanismo della recompra a livello contabile. Nel dettaglio, l’Inter non aveva registrato alcuna plusvalenza nel proprio bilancio dalla cessione del calciatore alla società belga. E al tempo stesso il club nerazzurro non ha iscritto come valore netto per Stankovic la cifra complessiva della recompra, ma solo la differenza tra il valore della cessione al Brugge e il valore del riacquisto.