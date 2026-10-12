Openda infortunato: microfrattura del perone per il giocatore della Juventus, in prestito al Lione

Il belga sarà indisponibile almeno fino alla prossima pausa delle nazionali , che sarà dal 9 al 17 novembre 2026.

Lungo infortunio per Loïs Openda . Il giocatore, in prestito oneroso all’Olympique Lione per 3,5 milioni di euro dalla Juventus, ha riportato una frattura del perone durante l’ultima partita di campionato contro l’RC Lens.

Di seguito il comunicato del club francese:

«Loïs Openda, infortunatosi venerdì sera durante la partita contro l’RC Lens, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una microfrattura del perone della gamba destra. L’attaccante belga sarà indisponibile almeno fino alla prossima pausa per le nazionali.

Questo infortunio arriva al termine di una partita durante la quale Loïs Openda ha subito ripetuti falli fin dai primi minuti, a fronte di una sola sanzione disciplinare.»