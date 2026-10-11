Ma dove vedere Lecce-Bologna in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN.

La sesta giornata della Serie A 2026/27 prosegue domenica 11 ottobre con la sfida tra Lecce e Bologna , in programma allo stadio Via del Mare di Lecce . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Lecce Bologna in tv

Lecce-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00, contemporaneamente a Lazio-Monza. La sfida della sesta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Lecce Bologna in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Lecce-Bologna sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Lecce Bologna in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Lecce Bologna in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Lecce-Bologna è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Lecce Bologna, quando si gioca

L’appuntamento con Lecce-Bologna è fissato per domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15.00 allo stadio Via del Mare di Lecce. La sfida è valida per la sesta giornata della Serie A 2026/27, che riprende dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.

I salentini vogliono sfruttare il sostegno del proprio pubblico per ottenere un risultato positivo, considerando il buon inizio di stagione. Il Bologna punta invece a raccogliere punti utili per la classifica.