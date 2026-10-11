Ma dove vedere Lazio-Monza in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN.

La partita arriva in un momento delicato per la Lazio, anche per le tensioni tra una parte della tifoseria e il presidente Claudio Lotito. I biancocelesti vogliono però concentrarsi sul campo e consolidare l’inizio di stagione positivo. Dall’altra parte, il Monza cerca un risultato positivo in trasferta per togliersi da una scomoda sedicesima posizione.

La sesta giornata della Serie A 2026/27 prosegue domenica 11 ottobre con la sfida tra Lazio e Monza , in programma allo stadio Olimpico di Roma . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Lazio Monza in tv

Lazio-Monza sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00, contemporaneamente a Lecce-Bologna. La sfida della sesta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Lazio Monza in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Lazio-Monza sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Lazio Monza in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Lazio Monza in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Lazio-Monza è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Lazio Monza, quando si gioca

L’appuntamento con Lazio-Monza è fissato per domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15.00 allo stadio Olimpico di Roma. La sfida è valida per la sesta giornata della Serie A 2026/27, che riparte dopo tre settimane di pausa per gli impegni delle Nazionali.

Per i biancocelesti sarà importante sfruttare il fattore campo, in una stagione segnata anche dalle contestazioni della tifoseria nei confronti di Claudio Lotito. Il Monza proverà invece a mettere in difficoltà i padroni di casa e a tornare in Brianza con un risultato utile.