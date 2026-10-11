Ma dove vedere Como Roma in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN.

La sesta giornata della Serie A 2026/27 prosegue domenica 11 ottobre con la sfida tra Como e Roma , in programma allo stadio Sinigaglia di Como. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12.30 .

Dove vedere Como Roma in tv

Como-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 12.30. La sfida della sesta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Como Roma in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Como-Roma sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Como Roma in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Como Roma in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Como-Roma è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Como Roma, quando si gioca

L’appuntamento con Como-Roma è fissato per domenica 11 ottobre 2026 alle ore 12.30 allo stadio Sinigaglia di Como. La sfida è valida per la sesta giornata della Serie A 2026/27, che riparte dopo tre settimane di pausa per gli impegni delle Nazionali.

Per i giallorossi si tratta di un’occasione per consolidare il proprio percorso in campionato, mentre la formazione lariana cerca punti davanti al proprio pubblico per migliorare la propria posizione in classifica.