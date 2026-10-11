Ma dove vedere Cagliari-Juventus in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN.

Il Cagliari è una delle sorprese di questo inizio di stagione e si trova al quarto posto in classifica con 12 punti , dopo un ottimo avvio di campionato. La Juventus, invece, nonostante la vittoria contro l’Atalanta, deve mostrare continuità nei risultati per dimostrare di appartenere alla parte alta della classifica.

La sesta giornata della Serie A 2026/27 prosegue domenica 11 ottobre con la sfida tra Cagliari e Juventus , in programma all’ Unipol Domus di Cagliari . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Cagliari Juventus in tv

Cagliari-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della sesta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Cagliari Juventus in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Cagliari-juventus sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Cagliari Juventus in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Cagliari Juventus in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Cagliari-Juventus è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Cagliari Juventus, quando si gioca

L’appuntamento con Cagliari-Juventus è fissato per domenica 11 ottobre 2026 alle ore 20.45 all’Unipol Domus di Cagliari. La sfida è valida per la sesta giornata della Serie A 2026/27, che riparte dopo la pausa per le Nazionali.

Il Cagliari vuole sfruttare il fattore campo per continuare a sorprendere i tifosi. Dall’altra parte, la Juventus cerca un altro risultato positivo dopo la vittoria contro l’Atalanta, con l’obiettivo di avvicinarsi alle prime posizioni.