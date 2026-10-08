San Siro guarda oltre il TAR: render entro un mese, cantieri nel 2027 e stadio pronto per EURO 2032

Il progetto del nuovo stadio di San Siro guarda avanti dopo la decisione del TAR della Lombardia, che ha respinto i cinque ricorsi presentati contro la vendita del Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan. Un passaggio importante per i due club, che possono ora proseguire lungo il cronoprogramma previsto per la realizzazione della nuova struttura, la demolizione parziale dell’attuale impianto e la riqualificazione dell’intero comparto urbano. Come ormai noto da settimane, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2026 sono attesi i primi rendering del progetto, affidato agli studi di architettura Foster + Partners e Manica. Si tratterà di una prima versione della futura casa di Inter e Milan, che sorgerà nell’attuale area dei parcheggi, accanto al Meazza. Il nuovo stadio avrà una capienza prevista di circa 71.500 spettatori, di cui oltre 13mila posti premium. Come già emerso dalla documentazione analizzata da Calcio e Finanza, la relazione di fattibilità attribuisce al nuovo impianto, una volta completato, un valore stimato di 2,149 miliardi di euro.

Nuovo San Siro, l’iter autorizzativo verso l’estate 2027 Parallelamente alla progettazione architettonica, prosegue l’iter amministrativo. Stadio San Siro S.p.A., la società controllata al 100% dai due club attraverso la quale è stato acquistato il Meazza e il terreno circostante per 197 milioni di euro nel novembre 2025, ha presentato lo scorso 16 marzo la proposta di Piano Attuativo. Si tratta dello strumento urbanistico che definisce gli interventi previsti sull’intera area di 281mila metri quadrati, dalla costruzione del nuovo stadio alla demolizione parziale di quello esistente, fino alla realizzazione degli spazi commerciali, ricettivi e direzionali. Il progetto comprende infatti anche circa 98mila metri quadrati destinati a uffici, alberghi e negozi, oltre alle aree verdi. Il Piano è attualmente sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nell’ambito della quale i club hanno depositato a metà settembre il Rapporto ambientale. La documentazione è ora al centro delle osservazioni degli enti competenti e dei cittadini, prima del parere del Comune e della successiva approvazione del Piano. Tra i principali nodi emersi figurano la gestione della mobilità e l’impatto ambientale della demolizione del Meazza. A tal proposito, è interessante l’idea di Inter e Milan – ventilata nelle pagine del rapporto ambientale – di vendere o regalare i seggiolini del vecchio Meazza ai tifosi una volta che la demolizione prenderà il via, un’attività dal forte valore simbolico ma che aiuterebbe anche a evitare lo smaltimento di 273 tonnellate di plastica. Il Piano Attuativo è suddiviso in due stralci funzionali. Il primo comprende gli interventi sul tunnel Patroclo, la costruzione del nuovo impianto e la demolizione parziale del Meazza. Il secondo riguarda invece il recupero della porzione conservata del vecchio stadio e la riqualificazione delle aree circostanti. Il prossimo passaggio sarà la presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo al primo stralcio, che sarà esaminato dalla Conferenza di servizi regionale nell’ambito della procedura prevista dalla Legge Stadi, insieme alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Comune di Milano e Regione Lombardia hanno concordato un percorso di 560 giorni per completare le autorizzazioni, con l’obiettivo di concludere l’iter entro l’estate del 2027.