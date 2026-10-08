Ligue 1+ è già a rischio: al via la gara per i diritti tv 2027-2032 in Francia

Come riportato da L’Équipe, il direttore generale di LFP Media, Olivier Bramly , ha comunicato al Consiglio di amministrazione della Lega l’intenzione di avviare una nuova gara per l’assegnazione dei diritti. Il via libera formale dovrebbe arrivare nella riunione del prossimo 20 ottobre, mentre la procedura partirebbe all’inizio di novembre, con l’obiettivo di raccogliere le offerte e individuare un eventuale assegnatario entro un mese.

Il futuro di Ligue 1+ è già in discussione . A poco più di un anno dal lancio della piattaforma attraverso la quale la Ligue de Football Professionnel (LFP) ha deciso di trasmettere direttamente il campionato francese, la Lega si prepara a rimettere sul mercato i diritti televisivi per il ciclo 2027-2032 , anticipando di due anni la scadenza inizialmente prevista.

La principale novità riguarda la struttura del bando: tutte le partite della Ligue 1 potrebbero essere assegnate attraverso un unico pacchetto, possibilità introdotta dalla nuova normativa francese. Il contratto partirebbe già nell’agosto del 2027, con il rischio concreto che Ligue 1+ perda i diritti del campionato dopo appena due stagioni di attività.

Ligue 1+, i club chiedono maggiori ricavi

La decisione rappresenta un cambio di strategia rispetto ai piani iniziali. Nicolas de Tavernost, predecessore di Bramly alla guida di LFP Media, aveva infatti ipotizzato una nuova gara per il periodo 2029-2034, lasciando a Ligue 1+ il tempo necessario per consolidare il proprio modello di business. A spingere verso un’accelerazione sono però soprattutto i club, insoddisfatti dei ricavi garantiti dalla piattaforma. Dopo l’uscita di beIN Sports, che versava 78,5 milioni di euro a stagione per la trasmissione di una partita, le società francesi possono contare soltanto sui proventi degli abbonamenti a Ligue 1+, al netto dei costi operativi.

Nonostante il raggiungimento di oltre un milione di abbonati alla fine della scorsa stagione, il modello continua a generare risorse insufficienti per le necessità delle squadre. Considerati i costi di produzione e gestione, a ciascun club arrivano infatti soltanto pochi milioni di euro all’anno. Per questo motivo, molte società sperano che la nuova gara possa attirare uno dei grandi operatori sondati negli ultimi mesi, tra cui Netflix, Apple, Amazon Prime Video, RMC Sport e Canal+, disposto a garantire introiti maggiori attraverso l’acquisto dell’intero pacchetto.

«Aspettiamo che arrivino più soldi ai club. Come i miei colleghi, sono preoccupato per questa situazione. Come possiamo tornare a un modello più virtuoso? Il nostro mestiere, come club, non è distribuire un canale televisivo», ha spiegato recentemente Olivier Létang, presidente del Lille. Una posizione condivisa anche da Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG e di beIN Media Group, secondo il quale un modello come quello di Ligue 1+ non avrebbe senso economico senza un minimo garantito per le società.

Ligue 1+, quale futuro per la piattaforma?

La gara non comporterà necessariamente la fine di Ligue 1+. Tra le opzioni allo studio c’è infatti anche la possibilità di affidare a un operatore la distribuzione esclusiva della piattaforma, senza procedere alla cessione diretta dei diritti televisivi. In questo scenario, Ligue 1+ continuerebbe a esistere, ma potrebbe contare su un partner industriale disposto a investire nella sua distribuzione e commercializzazione.

Resta tuttavia l’incertezza sul futuro del progetto, che potrebbe condizionare tanto l’acquisizione di nuovi abbonati quanto le strategie dei distributori, i cui contratti sono in scadenza al termine dell’attuale stagione. La situazione rappresenta un nuovo capitolo della complessa vicenda dei diritti televisivi francesi, dopo il fallimento del progetto Mediapro e la rottura anticipata del contratto con DAZN, che aveva portato la LFP a lanciare una propria piattaforma nell’estate del 2025.

Diritti tv, anche la Serie A verso una nuova gara: i dubbi sulle offerte

Le difficoltà del calcio francese rappresentano un elemento di riflessione anche per la Serie A, che si prepara a sua volta ad avviare la nuova gara per i diritti televisivi domestici relativi al quinquennio 2029-2034. Come spiegato in un recente editoriale da Calcio e Finanza, la procedura dovrebbe prendere il via tra l’autunno e l’inizio dell’inverno del 2026, in un contesto nel quale restano diversi interrogativi sul valore che i broadcaster saranno disposti a riconoscere al massimo campionato italiano.

L’attuale ciclo, relativo al periodo 2024-2029, garantisce alla Serie A circa 900 milioni di euro a stagione, di cui 700 milioni da DAZN e 200 milioni da Sky, al netto degli eventuali effetti del meccanismo di revenue sharing previsto nell’accordo con la piattaforma streaming. Una cifra inferiore non soltanto all’obiettivo iniziale di 1,2 miliardi di euro, ma anche ai 927,5 milioni medi annui del ciclo precedente (2021-2024).