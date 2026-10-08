Ceferin si ricandida per la presidenza UEFA: elezioni fissate ad aprile 2027

Aleksander Ceferin, presidente in carica della UEFA ha presentato ufficialmente la propria candidatura in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 22 aprile 2027 in occasione del Congresso del massimo organo del calcio europeo ad Astana, in Kazakistan.
Ceferin è quindi pronto per il suo quarto mandato. Nel 2016, il dirigente sloveno fu scelto per concludere il quadriennio iniziato l’anno prima da Michel Platini. Tre anni più tardi venne riconfermato a Roma e nel 2023 a Lisbona. In entrambe queste occasioni Ceferin risultava essere l’unico candidato.
Ma non solo il nuovo presidente, il Congresso UEFA sarà chiamato anche a nominare otto membri del Comitato Esecutivo UEFA (compresa almeno una donna), per un mandato di quattro anni e quattro membri europei del Consiglio FIFA, ovvero tre vicepresidenti FIFA per un mandato di quattro anni (uno dei quali da proporre da parte delle quattro associazioni britanniche) e un membro ordinario, per un mandato di quattro anni.
Tornando alla presidenza, al momento, non sono state rese pubbliche altre intenzioni di candidarsi per sfidare Ceferin, che potrebbe andare in corso a un’altra elezione come unico candidato per essere confermato il numero uno del massimo organo del calcio europeo.
«Voglio ringraziare le federazioni nazionali per la loro fiducia – ha dichiarato Ceferin –. Abbiamo affrontato sfide straordinarie negli ultimi anni e le abbiamo affrontate come un’unica squadra. C’è ancora molto lavoro importante da fare e ho quindi accettato la loro richiesta. La mia ambizione rimane la stessa: mantenere unito il calcio europeo, rendere il nostro sport più forte e lasciare la UEFA pronta per la prossima generazione. Sono anche profondamente grato alla mia famiglia. Questa decisione chiede molto anche a loro e non avrei potuto prenderla senza la loro comprensione e il loro sostegno».