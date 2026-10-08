Ceferin si ricandida per la presidenza UEFA: elezioni fissate ad aprile 2027

Ceferin è quindi pronto per il suo quarto mandato . Nel 2016 , il dirigente sloveno fu scelto per concludere il quadriennio iniziato l’anno prima da Michel Platini . Tre anni più tardi venne riconfermato a Roma e nel 2023 a Lisbona . In entrambe queste occasioni Ceferin risultava essere l’ unico candidato .

Ma non solo il nuovo presidente, il Congresso UEFA sarà chiamato anche a nominare otto membri del Comitato Esecutivo UEFA (compresa almeno una donna), per un mandato di quattro anni e quattro membri europei del Consiglio FIFA, ovvero tre vicepresidenti FIFA per un mandato di quattro anni (uno dei quali da proporre da parte delle quattro associazioni britanniche) e un membro ordinario, per un mandato di quattro anni.

Tornando alla presidenza, al momento, non sono state rese pubbliche altre intenzioni di candidarsi per sfidare Ceferin, che potrebbe andare in corso a un’altra elezione come unico candidato per essere confermato il numero uno del massimo organo del calcio europeo.

«Voglio ringraziare le federazioni nazionali per la loro fiducia – ha dichiarato Ceferin –. Abbiamo affrontato sfide straordinarie negli ultimi anni e le abbiamo affrontate come un’unica squadra. C’è ancora molto lavoro importante da fare e ho quindi accettato la loro richiesta. La mia ambizione rimane la stessa: mantenere unito il calcio europeo, rendere il nostro sport più forte e lasciare la UEFA pronta per la prossima generazione. Sono anche profondamente grato alla mia famiglia. Questa decisione chiede molto anche a loro e non avrei potuto prenderla senza la loro comprensione e il loro sostegno».