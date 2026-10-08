Serie B, Avellino-Sampdoria sarà visibile gratuitamente su DAZN

Alla ricerca di una vittoria che manca dall’1-0 conquistato in casa del Modena a inizio settembre, la squadra di Alessandro Nesta, in ottava posizione, ospiterà la Sampdoria di Corradi. Forte del 2-1 conquistato nel match casalingo contro il Catanzaro, Insigne e compagni affronteranno la trasferta campana alla ricerca dei 3 punti che li allontanerebbero dalla zona play out.

Sarà Avellino-Sampdoria il match trasmesso da DAZN anche in modalità gratuita . Con calcio di inizio previsto venerdì 9 ottobre alle 20.30 , la sfida del Partenio-Lombardi inaugurerà la sesta giornata di Serie BKT.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

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Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass:

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