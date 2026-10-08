Il Palermo rivoluziona il rapporto con i tifosi: nasce il programma Pinkers

Il Palermo punta sull’innovazione per rivoluzionare il rapporto tra club e tifosi. La società rosanero ha annunciato il lancio di Pinkers, un nuovo programma di fan engagement e rewarding che punta a rivoluzionare le modalità di interazione con i sostenitori, attraverso una piattaforma tecnologica capace di integrare esperienze digitali e fisiche, attività quotidiane e iniziative legate alla squadra. Il progetto, attivo dall’8 ottobre 2026, nasce da una concezione del tifo che va oltre la semplice partecipazione alle partite. L’obiettivo è costruire un ecosistema nel quale ogni forma di coinvolgimento possa essere riconosciuta e premiata, rafforzando il legame tra la società e la propria community, a Palermo come nel resto d’Italia e all’estero. Al centro dell’iniziativa c’è l’app ufficiale del Palermo, che si trasforma in un vero e proprio hub digitale. Attraverso la piattaforma, i tifosi potranno partecipare a giochi, sfide, eventi e iniziative speciali, accumulando punti da utilizzare per ottenere premi e benefici esclusivi, avanzando progressivamente di livello all’interno del programma.

Come funziona Pinkers: punti e premi anche fuori dallo stadio Una delle principali innovazioni del sistema riguarda la possibilità di riconoscere e valorizzare il coinvolgimento dei tifosi anche al di fuori delle tradizionali attività legate al calcio. Il programma prevede tre modalità principali per accumulare punti: Partecipazione: presenza alle partite con check-in nel giorno gara, sondaggi, pronostici, quiz, votazioni, concorsi e iniziative speciali. Molte attività non richiedono alcun acquisto.

presenza alle partite con check-in nel giorno gara, sondaggi, pronostici, quiz, votazioni, concorsi e iniziative speciali. Molte attività non richiedono alcun acquisto. Acquisti: collegando una carta di credito o di debito idonea, i tifosi potranno ottenere automaticamente punti attraverso gli acquisti validi effettuati presso negozi fisici e online aderenti al programma.

collegando una carta di credito o di debito idonea, i tifosi potranno ottenere automaticamente punti attraverso gli acquisti validi effettuati presso negozi fisici e online aderenti al programma. Inviti: sarà possibile ricevere punti bonus invitando nuovi sostenitori a entrare nella community rosanero. Proprio la componente commerciale rappresenta un elemento importante del progetto. Pinkers è infatti concepito per sviluppare nel tempo una rete di partner locali, nazionali e internazionali, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di interazione tra tifosi, aziende e club anche nella vita quotidiana. Esperienze esclusive e nuovi benefici per la community rosanero I punti accumulati potranno essere convertiti in una serie di ricompense, dai biglietti per le partite al merchandising, fino a memorabilia autografati e prodotti in edizione limitata. Particolare attenzione sarà dedicata alle esperienze esclusive, pensate per avvicinare i sostenitori alla squadra attraverso opportunità normalmente non acquistabili. Tra queste figurano la possibilità per i bambini di partecipare al cerimoniale prepartita, assistere al riscaldamento direttamente da bordocampo o accedere al golden circle per salutare i giocatori nell’area degli spogliatoi al termine delle gare. Il programma comprenderà inoltre visite guidate in luoghi solitamente inaccessibili, iniziative presso il Palermo CFA e accessi privilegiati ai meet & greet, fisici e digitali, con i calciatori. La dimensione digitale consentirà di coinvolgere anche i tifosi residenti lontano dalla Sicilia, nell’ottica di costruire una community rosanero sempre più ampia e connessa. Lombardo: «Un’innovazione che cambia radicalmente il rapporto tra tifosi e club» «Il rapporto tra il Palermo e i suoi tifosi ha sempre avuto la forza di un legame familiare, anche a migliaia di chilometri di distanza, in qualsiasi parte del mondo», ha dichiarato Gaetano Lombardo, Chief Marketing Officer del Palermo FC. «Con Pinkers abbiamo voluto dare un nome a questa famiglia e creare una piattaforma capace di avvicinarci ancora di più: i tifosi tra loro e ciascuno di loro al Club. Essere parte di una famiglia significa fare le cose insieme e condividere emozioni. Per questo vogliamo premiare chi partecipa e vive fino in fondo la propria passione. Un’innovazione che cambia radicalmente e definitivamente il modo in cui viene vissuto ogni giorno il rapporto tra tifosi e Club».