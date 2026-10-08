Barnaba si allea con Briatore: nasce un fondo da mezzo miliardo per Billionaire e Crazy Pizza

L’obiettivo dell’operazione è accompagnare lo sviluppo internazionale dei marchi già esistenti, rafforzandone la presenza nei mercati attuali e favorendone l’espansione in nuovi Paesi, oltre a investire in ulteriori brand del settore. La gestione del fondo sarà affidata a Francesco Costa e Alessandro Barnaba , mentre Briatore manterrà una partecipazione significativa, senza essere direttamente coinvolto nella gestione quotidiana.

Alessandro Barnaba si allea con Flavio Briatore per investire nel mondo della ristorazione e dell’hospitality di lusso. Billionaire, Crazy Pizza e altri marchi del gruppo Majestas confluiscono nel nuovo fondo H&E – Hospitality & Experience , nato dalla partnership tra la società fondata da Briatore insieme a Francesco Costa e Merlyn Advisors , piattaforma di investimento guidata dal finanziere italiano.

Dal Lille alla Sampdoria: chi è Alessandro Barnaba

Barnaba è un nome noto anche nel mondo del calcio. Attraverso Merlyn Partners, il finanziere è infatti tra gli investitori del Lille, società francese acquisita nel dicembre 2020 attraverso il veicolo Callisto Sporting. Il club è tuttora controllato dal fondo, mentre la gestione operativa è affidata al presidente Olivier Létang. Nel 2023 Barnaba era stato inoltre tra i protagonisti della vicenda relativa al salvataggio e alla cessione della Sampdoria, presentando un’offerta per rilevare il club blucerchiato, all’epoca alle prese con una situazione finanziaria particolarmente complicata.

La proposta del finanziere, che già deteneva una piccola partecipazione nella società, prevedeva un investimento iniziale di 35 milioni di euro, oltre a ulteriori 50 milioni. Alla fine, tuttavia, il consiglio di amministrazione della Sampdoria scelse la proposta alternativa presentata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, che portarono a termine l’operazione di salvataggio del club.

Con il nuovo fondo H&E, Barnaba amplia dunque ulteriormente i propri interessi imprenditoriali, puntando su un settore diverso dal calcio ma caratterizzato da una forte componente internazionale.

Il nuovo fondo H&E punta a una dimensione fino a 500 milioni

Il progetto Hospitality & Experience nasce con l’ambizione di attrarre nuovi capitali, anche da parte di investitori istituzionali, per sostenere la crescita dei marchi e realizzare ulteriori acquisizioni. Come spiegato da Francesco Costa, la collaborazione con Barnaba era già stata avviata attraverso il marchio Battistoni, creando le basi per una nuova partnership nel settore del lusso.

«Con Alessandro condividiamo già un percorso con Battistoni e questo ci ha permesso di conoscerci e di riconoscerci negli stessi valori: la cura del prodotto, l’attenzione al cliente, l’idea che un marchio di lusso si costruisca nel tempo e con coerenza», ha dichiarato Costa. L’obiettivo è costruire una struttura in grado di attirare nuovi investimenti e valorizzare i marchi del portafoglio, anche attraverso eventuali operazioni di cessione, come già avvenuto con Twiga.

«Considerato il successo della raccolta iniziale, l’interesse degli investitori istituzionali per il progetto e la significativa pipeline di nuovi investimenti prevediamo che H&E si posizioni tra i migliori fondi di mid-market di settore tra i 250-500 milioni», ha aggiunto Costa.

Briatore resta azionista: «Più tempo per la Formula 1»

Per Briatore, l’operazione rappresenta una nuova fase nello sviluppo dei marchi costruiti negli anni nel settore dell’intrattenimento e della ristorazione di lusso.

«Sono orgoglioso di aver creato e fatto crescere dei brand iconici, tra questi Twiga, Billionaire e Crazy Pizza, che hanno ridefinito il concetto di luxury dining nel mondo. Adesso è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo della nostra storia con la creazione di Hospitality & Experience, che rafforzerà i marchi già esistenti e che ha grandi ambizioni di sviluppo», ha dichiarato l’imprenditore.

Briatore ha sottolineato che resterà azionista del fondo, affidando la gestione operativa a Costa e Barnaba. Una scelta che consentirà anche di dedicare maggiore attenzione al suo impegno in Formula 1 alla guida del team Alpine, continuando comunque a seguire lo sviluppo delle attività nell’hospitality.