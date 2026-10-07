Dalla Riviera al calcio globale: la Sanremese di Karembeu annuncia il nuovo progetto di riqualificazione del club

Esperienze internazionali diverse si incontrano così intorno a un club con oltre un secolo di storia e a una città dalla riconoscibilità globale. La posizione tra Italia, Francia e Principato di Monaco, l’identità della Riviera e il legame della Sanremese con la propria comunità rappresentano il contesto da cui il progetto intende partire.

Nel 2026 il club è entrato in una nuova era, con l’arrivo di nuovi proprietari internazionali e la nomina di Christian Karembeu a presidente della Sanremese. Ex calciatore della nazionale francese, Karembeu ha vinto la Coppa del Mondo FIFA del 1998 e due titoli di UEFA Champions League con il Real Madrid.

«Sanremo ha un’identità che va ben oltre i suoi confini, plasmata dalla sua storia, dalla sua posizione geografica unica e dalla Sanremese, un club calcistico profondamente radicato nella propria comunità – ha dichiarato il presidente Karembeu –. Il nostro obiettivo è valorizzare questi punti di forza attraverso un lavoro portato avanti con dedizione e continuità. Vogliamo riportare la Sanremese nel calcio professionistico e, per farlo, servono un’organizzazione solida, un impegno chiaro nella crescita dei giovani e un ambiente in cui il talento possa svilupparsi ed esprimersi al meglio. Siamo ambiziosi e pienamente impegnati in questo progetto di lungo periodo. Insieme ai nostri tifosi, crediamo di poter costruire qualcosa di speciale».

La nuova fase non riguarda soltanto la dimensione sportiva. La proprietà intende sviluppare un modello nel quale risultati, organizzazione e capacità economica possano rafforzarsi reciprocamente. In questo percorso Marte entra come partner di trasformazione, con responsabilità diretta nella definizione e nell’attuazione del modello di sviluppo del club.

Il mandato non è limitato a una singola funzione. Integra strategia, organizzazione, brand, media, conoscenza del pubblico, sviluppo commerciale e tecnologia all’interno di una direzione comune. Manager e specialisti di Marte lavoreranno insieme alla proprietà e alle funzioni interne della Sanremese, traducendo le priorità del progetto in processi, strumenti e attività operative.