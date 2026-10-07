Napoli, De Laurentiis tira dritto: stadio nell'area Q8 e centro sportivo a Qualiano

Aurelio De Laurentiis non cambia idea sul futuro delle strutture del Napoli. Il presidente azzurro continua a puntare su un nuovo stadio nell’area Q8 di San Giovanni a Teduccio, mentre per il centro sportivo prende sempre più forma l’ipotesi di Qualiano. Lo riporta il quotidiano Il Mattino. Per quanto riguarda lo stadio, nonostante gli investimenti previsti per la ristrutturazione dello stadio Maradona, De Laurentiis continua a preferire l’ipotesi di un nuovo impianto a Napoli Est. Il nuovo stadio garantirebbe ai tifosi anche l’uso della struttura sette giorni su sette, non solo in occasione delle partite. L’area individuata per il nuovo impianto è quella della Q8, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Con la società petrolifera è già stata firmata una lettera d’intenti legata al progetto e alla bonifica dei terreni. Al momento, però, non è stato ancora presentato un progetto concreto al Comune.

Il tema è legato anche al futuro dello stadio Maradona. Nel 2028 scadrà infatti la convenzione tra il Napoli e il Comune, mentre sull’impianto di Fuorigrotta sono attesi importanti lavori in vista degli Europei del 2032. Il centro sportivo a Qualiano La situazione sembra invece essere migliore per quanto riguarda il nuovo centro sportivo. I terreni di Qualiano erano stati individuati dal Napoli già da tempo e nelle ultime ore De Laurentiis ha incontrato direttamente i proprietari dell’area e il sindaco della città, Raffaele De Leonardis. La trattativa sarebbe già a buon punto, ma non è ancora arrivata alla conclusione. Restano da sistemare alcuni aspetti tecnici e soprattutto da trovare un punto d’incontro sul prezzo dei terreni. Il progetto prevede anche la riqualificazione dell’area alle spalle dello stadio Santo Stefano.