La protesta dei tifosi pesa sui conti della Lazio: incassi da biglietti dimezzati

Lazio, gli abbonamenti tengono: il crollo è al botteghino

La dinamica è molto diversa sul fronte degli abbonamenti. Questi ultimi hanno generato 8,5 milioni di euro, contro gli 8,6 milioni dell’esercizio precedente: appena 168mila euro in meno, pari all’1,9%. Una differenza che si spiega anche con le tempistiche della contestazione. La campagna abbonamenti per il 2025/26 aveva infatti portato a 29.918 tessere, con Curva Nord e Distinti Nord esauriti, prima che la protesta assumesse la forma del boicottaggio dell’Olimpico.

La svolta è arrivata nel corso della stagione. Lazio-Genoa del 30 gennaio 2026 è stata la prima gara casalinga disertata in massa come forma di protesta contro la gestione societaria di Claudio Lotito. Da quel momento gli spalti sono rimasti largamente vuoti in numerose occasioni fino alla conclusione dell’annata, con la contestazione arrivata a coinvolgere anche il derby. Nel dettaglio, sono state complessivamente otto le partite disputate con un Olimpico sostanzialmente vuoto, sette delle quali in campionato.

Il risultato è quindi particolarmente evidente nel confronto tra le due voci: è evidente che chi aveva acquistato l’abbonamento a inizio stagione aveva già versato il proprio contributo nelle casse del club, mentre il venir meno del pubblico nelle singole partite ha colpito direttamente il botteghino.