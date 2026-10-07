L'investimento di RedBird per Paramount-Warner: 4 miliardi di dollari per il deal

Il fondo RedBird di Gerry Cardinale, che controlla Milan e Tolosa, ha fornito 4 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti in equity per finanziare l’operazione di Paramount che ha portato alla fusione con Warner Bros Discovery, creando così la nuova società ribattezzata Skydance. A riportarlo è Bloomberg.

L’investimento totale nella nuova realtà dell’intrattenimento da parte di Cardinale sale quindi così a 6 miliardi di dollari. L’operazione da 110 miliardi di dollari da parte di Paramount si è conclusa martedì, sancendo una delle più grandi fusioni nel settore dei media di sempre, dopo che l’amministratore delegato David Ellison ha ingaggiato una dura battaglia per il controllo con Netflix e superato le cause antitrust.