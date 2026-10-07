L'investimento di RedBird per Paramount-Warner: 4 miliardi di dollari per il deal

Il fondo USA di Gerry Cardinale, proprietario di Milan e Tolosa, ha avuto un ruolo di primo piano nell’operazione.

Di
Redazione
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Gerry Cardinale (Foto: Nicolo Campo / Insidefoto)

Il fondo RedBird di Gerry Cardinale, che controlla Milan e Tolosa, ha fornito 4 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti in equity per finanziare l’operazione di Paramount che ha portato alla fusione con Warner Bros Discovery, creando così la nuova società ribattezzata Skydance. A riportarlo è Bloomberg.

L’investimento totale nella nuova realtà dell’intrattenimento da parte di Cardinale sale quindi così a 6 miliardi di dollari. L’operazione da 110 miliardi di dollari da parte di Paramount si è conclusa martedì, sancendo una delle più grandi fusioni nel settore dei media di sempre, dopo che l’amministratore delegato David Ellison ha ingaggiato una dura battaglia per il controllo con Netflix e superato le cause antitrust.

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RedBird aveva già sostenuto lo scorso anno la fusione di Skydance Media con Paramount, che aveva incluso un investimento di oltre 8 miliardi di dollari insieme alla famiglia Ellison, aprendo la strada all’operazione conclusa nelle scorse ore.

Cardinale ha avuto un ruolo di primo piano nell’operazione Paramount-Warner visto che è stato consulente. Ruolo che ha già ricoperto nel recente passato per altri deal condotti dalla famiglia Ellison.

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