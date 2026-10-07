Chivu offre 200 valutazioni gratuite su Futnet, la piattaforma che avvicina talento e opportunità

Cristian Chivu mette a disposizione gratuitamente 200 valutazioni professionali per altrettanti giovani attraverso Futnet, la piattaforma sportech nata con l’obiettivo di ridurre la distanza tra talento e opportunità nel calcio. Il tecnico dell’Inter è il primo membro dell’Honor Wall di Futnet, iniziativa pensata per sostenere la ricerca del talento in Italia. Grazie al suo contributo, 200 ragazzi potranno caricare gratuitamente sulla piattaforma i propri video, ricevere una valutazione da parte di professionisti del settore e ottenere un report tecnico strutturato.

«Voglio dare qualcosa indietro al calcio e in questo modo ho la possibilità di fare un gesto anche verso chi ha meno disponibilità», ha spiegato Chivu. «Lo faccio con tutto il cuore, perché questo può contribuire a dare un senso alle ambizioni dei ragazzi e ai loro sogni. O magari contribuire a far crescere la loro autostima e il loro coraggio».

Tanto più che a visionare e giudicare i ragazzi dagli 8 anni in su, categoria sia maschile sia femminile senza limiti di età, saranno professionisti come Walter Sabatini, Christian Brocchi, Giorgio Perinetti, Dario Marcolin e Walter Zenga. Una squadra di valutatori, che restituirà un report tecnico, con tanto di valutazione scientifica – la Futnet Player Evaluation (FPE) – a tutti coloro che vorranno appunto accorciare la distanza tra il proprio campo di gioco e l’occhio degli esperti del settore: la piattaforma consente infatti ai giovani, con il benestare dei loro familiari, di caricare i propri video che li ritraggono in azione e ricevere una valutazione estremamente dettagliata.