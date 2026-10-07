Con decisione assunta ieri (proposta della Giunta Nazionale e approvazione del Consiglio Nazionale), il CONI ha disposto il commissariamento della FIGC , nominando Giovanni Malagò come Commissario, fino alle nuova Assemblea Elettiva del 14 dicembre prossimo .

Articolo a cura del Prof. Avv. Enrico Lubrano (Docente di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli e Avvocato con esperienza professionale specifica nell’ambito del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport).

La decisione in questione, a mio modo di vedere, risulta essere sostanzialmente positiva, in quanto ha raggiunto un punto di ragionevole equilibrio tra l’esigenza del rispetto delle regole (in particolare, l’art. 29 dello Statuto FIGC, che prevede il tesseramento come requisito per la candidatura) e la sostanziale insussistenza di ogni responsabilità da parte della persona di Giovanni Malagò, non potendosi riconoscere nella sua condotta (mancanza di un requisito meramente formale e privo di rilevanza sostanziale) alcuna grave violazione dell’Ordinamento Sportivo (presupposto per il commissariamento previsto dall’art. 7.5. dello Statuto CONI).

In questo modo, il CONI ha evitato un commissariamento di tipo “sanzionatorio”, che avrebbe determinato un prevedibile contenzioso innanzi alla Giustizia Amministrativa e soprattutto una grave ricaduta sull’immagine dello sport e del calcio italiano a livello internazionale. L’avvocato Enrico Lubrano

Allo stesso tempo, la decisione in questione dovrebbe garantire realisticamente che i candidati alle prossime elezioni in FIGC si presenteranno con il possesso di tutti i requisiti, come previsto dallo Statuto FIGC.