Inter e Milan vincono al TAR: inammissibili o respinti i ricorsi su San Siro

Il TAR della Lombardia «dichiara inammissibili» o «respinti» tutti i ricorsi, cinque in totale che si opponevano alla vendita di San Siro – dalle delibere che ne hanno segnato l’iter al contratto di vendita – da parte del Comune di Milano a Inter e Milan.
Si chiude così un lungo capitolo legato alla giustizia ordinaria in merito al passaggio di proprietà di San Siro che è stato di fatto il primo passo concreto compiuto da Inter e Milan verso il loro nuovo stadio che sorgerà accanto all’attuale Meazza e sarà di proprietà delle due squadre, così come l’intera area che include anche l’impianto attuale che verrà preservato in una piccola parte.
Il primo ricorso: 67 cittadini contro il pubblico interesse sul nuovo stadio
Il primo fronte del contenzioso è rappresentato dal ricorso presentato da Gabriella Bruschi e altri 66 cittadini davanti al TAR Lombardia – Milano. L’azione legale punta a ottenere l’annullamento della delibera di Giunta n. 1379/2021, con cui il Comune aveva confermato il pubblico interesse sulla proposta avanzata da Milan e Inter nel luglio 2019: la demolizione del Meazza e la realizzazione di un nuovo distretto sportivo multifunzionale. Il 15 luglio 2025 si è tenuta l’udienza cautelare: il giorno successivo il TAR, con l’ordinanza n. 762/2025, ha respinto la richiesta di sospensiva.
Il secondo ricorso: l’Associazione Gruppo Verde San Siro contro la delibera del 2021
Il secondo ricorso, promosso dall’Associazione Gruppo Verde San Siro e altri 52 ricorrenti, riguarda anch’esso la delibera n. 1379/2021, contestata per le stesse ragioni: l’approvazione del pubblico interesse sul progetto di demolizione del Meazza e costruzione del nuovo complesso.
Il 10 ottobre 2025 è stata presentata un’istanza di sospensiva con richiesta di decreto inaudita altera parte, ma il Presidente del TAR, il 16 ottobre, ha respinto la domanda monocratica. L’udienza cautelare è andata in scena lo scorso 11 novembre 2025, con la decisione da parte dei ricorrenti di rinunciare alla sospensiva.
Il terzo ricorso: nuova azione contro le linee di indirizzo del 2025
Un ulteriore ricorso, sempre dell’Associazione Gruppo Verde San Siro, questa volta con 99 ricorrenti, è diretto contro la delibera di Giunta n. 324/2025, che definisce le linee di indirizzoper procedere rispetto alla proposta di acquisto dell’intero compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro”, incluso lo stadio Giuseppe Meazza, da parte di Inter e Milan.
Anche in questo procedimento, il 10 ottobre 2025 è stata avanzata un’istanza di sospensivacon richiesta di decreto immediato; lo stesso giorno il Presidente del TAR ha respinto la misura monocratica. Anche in questo caso, in parallelo al ricorso precedente, l’udienza cautelare è andata in scena lo scorso 11 novembre 2025, con la decisione da parte dei ricorrenti di rinunciare alla sospensiva.
Il quarto ricorso: azione contro i passaggi procedurali
Un ulteriore fronte giudiziario si è aperto con il ricorso depositato contro la delibera del Consiglio comunale n. 71/2025, approvata il 29 settembre 2025, che definisce gli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare di San Siro, comprensivo dello stadio “Giuseppe Meazza”, classificato nel Piano di Governo del Territorio come Grande Funzione Urbana San Siro. La delibera discende dalla proposta avanzata da Milan e Inter per l’acquisto dell’intera area.
L’impugnazione non riguarda solo l’atto finale, ma anche una serie di passaggi procedurali: la convocazione delle Commissioni consiliari del 24 settembre 2025, il subemendamentopresentato all’emendamento n. 9 della proposta di deliberazione 1323/2025 e la decisione della Presidente del Consiglio comunale di dichiarare decaduti gli emendamenti non ancora esaminati. Contestati anche tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Al centro del ricorso c’è la presunta lesione delle prerogative di un consigliere comunale, che lamenta come la Commissione da lui presieduta non abbia potuto esprimere pareri o proposte di modifica al testo da inviare al Consiglio. Secondo il ricorrente, inoltre, una parte degli emendamenti regolarmente presentati non sarebbe mai giunta in aula per il voto. La posizione del Comune è netta: il ricorso sarebbe inammissibile e infondato, perché l’iter di approvazione della delibera si sarebbe svolto nel pieno rispetto delle norme di legge, del regolamento consiliare e del principio di partecipazione dei consiglieri.
Il quinto ricorso: chiesto l’annullamento del contratto
Nell’ultimo ricorso, depositato lo scorso dicembre, oltre a ribadire i temi dei precedenti, viene chiesto anche di dichiarare inefficace il contratto firmato il 5 novembre 2025 tra il Comune e Stadio San Siro Spa, la società partecipata da Inter e Milan che ha acquisito l’impianto.
I ricorrenti sostengono che il Comune avrebbe violato gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 38/2021 (quello sugli impianti sportivi), interpretando in modo scorretto la normativa sulla semplificazione delle procedure.
Il Comune, invece, ritiene di aver operato in modo coerente con la legge delega 86/2019 e con lo stesso d.lgs. 38/2021, sottolineando che l’articolo 4 va letto in maniera unitaria e che le misure di semplificazione e incentivazione si applicano anche al caso in questione (comma 13). Per l’amministrazione, quindi, le censure sono inammissibili o infondate