Inter e Milan vincono al TAR: inammissibili o respinti i ricorsi su San Siro

Si chiude così un lungo capitolo legato alla giustizia ordinaria in merito al passaggio di proprietà di San Siro che è stato di fatto il primo passo concreto compiuto da Inter e Milan verso il loro nuovo stadio che sorgerà accanto all’attuale Meazza e sarà di proprietà delle due squadre, così come l’intera area che include anche l’impianto attuale che verrà preservato in una piccola parte.

Il TAR della Lombardia «dichiara inammissibili » o « respinti » tutti i ricorsi , cinque in totale che si opponevano alla vendita di San Siro – dalle delibere che ne hanno segnato l’ iter al contratto di vendita – da parte del Comune di Milano a Inter e Milan .

Il primo ricorso: 67 cittadini contro il pubblico interesse sul nuovo stadio

Il primo fronte del contenzioso è rappresentato dal ricorso presentato da Gabriella Bruschi e altri 66 cittadini davanti al TAR Lombardia – Milano. L’azione legale punta a ottenere l’annullamento della delibera di Giunta n. 1379/2021, con cui il Comune aveva confermato il pubblico interesse sulla proposta avanzata da Milan e Inter nel luglio 2019: la demolizione del Meazza e la realizzazione di un nuovo distretto sportivo multifunzionale. Il 15 luglio 2025 si è tenuta l’udienza cautelare: il giorno successivo il TAR, con l’ordinanza n. 762/2025, ha respinto la richiesta di sospensiva.

Il secondo ricorso: l’Associazione Gruppo Verde San Siro contro la delibera del 2021

Il secondo ricorso, promosso dall’Associazione Gruppo Verde San Siro e altri 52 ricorrenti, riguarda anch’esso la delibera n. 1379/2021, contestata per le stesse ragioni: l’approvazione del pubblico interesse sul progetto di demolizione del Meazza e costruzione del nuovo complesso.

Il 10 ottobre 2025 è stata presentata un’istanza di sospensiva con richiesta di decreto inaudita altera parte, ma il Presidente del TAR, il 16 ottobre, ha respinto la domanda monocratica. L’udienza cautelare è andata in scena lo scorso 11 novembre 2025, con la decisione da parte dei ricorrenti di rinunciare alla sospensiva.

Il terzo ricorso: nuova azione contro le linee di indirizzo del 2025

Un ulteriore ricorso, sempre dell’Associazione Gruppo Verde San Siro, questa volta con 99 ricorrenti, è diretto contro la delibera di Giunta n. 324/2025, che definisce le linee di indirizzoper procedere rispetto alla proposta di acquisto dell’intero compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro”, incluso lo stadio Giuseppe Meazza, da parte di Inter e Milan.

Anche in questo procedimento, il 10 ottobre 2025 è stata avanzata un’istanza di sospensivacon richiesta di decreto immediato; lo stesso giorno il Presidente del TAR ha respinto la misura monocratica. Anche in questo caso, in parallelo al ricorso precedente, l’udienza cautelare è andata in scena lo scorso 11 novembre 2025, con la decisione da parte dei ricorrenti di rinunciare alla sospensiva.