Il Consiglio Nazionale del CONI approva Malagò come commissario FIGC

È arrivata anche la rettifica del Consiglio Nazionale del CONI che ha approvato definitivamente la nomina di Giovanni Malagò come commissario della FIGC. Viene così accetta la proposta all’unanimità della Giunta arrivata un’ora fa e in seguito all’incontro precedente fra lo stesso Malagò e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio. All’incontro fra Buonfiglio e Malagò era presente il presidente del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) Marco Giunio De Sanctis che ha fatto da garante di questa intesa raggiunta fra i due.

Ora, come specificato dal CONI stesso, l’Assemblea elettiva della Federcalcio si dovrà tenere entro e non oltre il 31 gennaio 2027 per votare il nuovo presidente. Così come avvenuto in Giunta, anche il Consiglio ha approvato all’unanimità la nomina di Malagò a commissario FIGC.