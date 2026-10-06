Il nuovo commissario Malagò: «Elezioni FIGC il 14 dicembre senza perdere tempo»

«Io penso che ognuno di voi, ognuno che sa, che legge, che ha letto, che ha seguito la vicenda è in grado di avere un giudizio su se c’è uno sconfitto o un vincitore, magari non c’è. Si è ricucito un po’ il rapporto con Bonfiglio ? Ci sono state delle incomprensioni mi sembra eufemistico. Io ho avuto una telefonata ieri dal presidente Bonfiglio, peraltro, come voi sapete, ero in Emilia, a Bologna. Mi ha chiesto di incontrarmi oggi prima della Giunta. Io ovviamente ho dato la piena disponibilità. C’è stata una proposta in questo senso, proposta che mi sento di condividere in pieno, cosa che è stata confermata da tutti i colleghi di Giunta, nessuno escluso, senza nessuno che abbia potuto non esprimersi».

Prima la Giunta , poi il Consiglio Nazionale : il CONI ha votato all’unanimità il commissariamento della FIGC . Come segno di continuità, Giovanni Malagò è stato nominato come commissario .

«È stato un oggetto molto dibattuto in passato, chi può votare, chi non può votare – ha aggiunto Malagò –. Non c’è stato nessun tipo di problematica legata a questo e poi anche in Consiglio Nazionale. L’ho fatto per amore dello sport, l’ho fatto per amore del CONI, l’ho fatto per rispetto soprattutto di tutti i miei colleghi di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature, per evitare anche imbarazzi, perché per molti sarebbe stato oggettivamente complesso e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un’ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione ».

Se la scelta di Roberto Mancini si è mostrata, almeno finora, vincente, le dimissioni di Diana Bianchedi da capodelegazione della Nazionale sono una nota buia. A tal proposito, il neo commissario della FIGC ha detto:

«Se Diana Bianchedi tornerà capodelegazione della Nazionale? Il presidente Buonfiglio durante la riunione di stamattina mi ha anticipato questa sua volontà e richiesta che poi ha espresso verbalmente in Giunta. Mi manderà una lettera, io gli ho risposto che sicuramente è un tema che si dovrà affrontare ma non penso sia una cosa giusta che lo debba affrontare il commissario, bensì il presidente».

Guardando al futuro prossimo, ovvero le prossime elezioni per il presidente della FIGC, Malagò ha anticipato:

«Il primo giorno utile sarebbe il 7 dicembre, ma pare che potrebbe essere ponte, i calciatori sarebbero disponibili il lunedì, quindi la prima data fattibile per andare alle elezioni, senza perdere tempo, è il 14 dicembre. Il calcio è sempre stato dalla mia parte, non so come si può pensare che non lo sia stato. Non posso fare previsioni, ma penso di avere la conferma dell’attuale fiducia».