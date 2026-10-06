Fantacalcio Serie B: al via con la sesta giornata di campionato

Il gioco è disponibile attraverso l’ app Fantacalcio Serie BKT , scaricabile su App Store e Play Store. Gli utenti potranno partecipare alla classifica generale , oppure creare delle minileghe private per giocare con i propri amici. Ma come funziona il Fantacalcio Serie BKT?

Il funzionamento è quello del classico Fantacalcio. Gli utenti possono costruire la propria squadra, scegliere i giocatori su cui puntare e sfidare gli altri partecipanti provando ad anticipare la crescita dei talenti che si stanno mettendo in mostra in Serie B. Il nuovo gioco punta infatti anche sulla capacità degli utenti di individuare in anticipo i giocatori destinati a crescere nel corso della stagione.

La Serie BKT entra ufficialmente nel mondo di Fantacalcio . Dopo l’accordo tra la Lega Serie B e Fantacalcio, è disponibile il nuovo Fantacalcio Serie BKT , dedicato agli appassionati del campionato.

La prima giornata di gioco coinciderà con la sesta giornata di campionato e non farà parte della classifica generale. Ci sarà un sarà un minitorneo separato, la cosiddetta “Giornata di Apertura”, con un premio dedicato. La classifica generale partirà invece dal secondo turno di gioco, quindi dalla 7ª giornata di Serie BKT, e proseguirà fino alla fine del campionato.

Per quanto riguarda il mercato, saranno consentite operazioni illimitate fino all’inizio del secondo turno di gioco. Le quotazioni dei giocatori resteranno invece invariate dopo la prima giornata di gioco e saranno aggiornate a partire dalla fine della seconda.

Il progetto si sviluppa in continuità con il percorso già avviato dalla Lega Serie A con l’app Leghe FC e amplia la collaborazione con Fantacalcio. La nuova app permetterà inoltre di avere in un unico spazio non solo il gioco, ma anche una sezione informativa dedicata ai 20 club di Serie BKT, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news della propria squadra.