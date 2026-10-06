Buonfiglio sul commissariamento della FIGC: «Ha vinto lo sport, le regole vanno rispettate»

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta del Consiglio Nazionale in cui è stato votato all’unanimità il commissariamento della FIGC. Il ruolo del commissario è stato affidato a Giovanni Malagò, scelta che Buonfiglio ha così spiegato: «Non mi faccio influenzare da nessuno, l’importante era far prevalere le regole e l’autonomia del mondo sportivo. Con questa decisione abbiamo rafforzato ancora una volta il concetto per il quale le regole vanno rispettate, che l’assemblea è stata considerata espressione solida di voto e che il presidente del Coni si è preso la responsabilità di nominare un commissario, così che l’autonomia e la funzionalità dello sport italiano si sia ridotta all’interno dello stesso».

«Quando ero presidente della canoa – ha detto ancora il presidente del CONI – vinsi le elezioni ma scoprirono che alcune schede non erano timbrate. Era la segreteria la responsabile ma ritirai la mia candidatura e andai alle elezioni. Anche Malagò era vittima di un malfunzionamento e mi sono chiesto perché avrebbe dovuto pagare. Per questo ho detto di commissariare la federazione facendolo commissario».