Buonfiglio sul commissariamento della FIGC: «Ha vinto lo sport, le regole vanno rispettate»

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta del Consiglio Nazionale in cui è stato votato all’unanimità il commissariamento della FIGC. Il ruolo del commissario è stato affidato a Giovanni Malagò, scelta che Buonfiglio ha così spiegato:
«Non mi faccio influenzare da nessuno, l’importante era far prevalere le regole e l’autonomia del mondo sportivo. Con questa decisione abbiamo rafforzato ancora una volta il concetto per il quale le regole vanno rispettate, che l’assemblea è stata considerata espressione solida di voto e che il presidente del Coni si è preso la responsabilità di nominare un commissario, così che l’autonomia e la funzionalità dello sport italiano si sia ridotta all’interno dello stesso».
«Quando ero presidente della canoa – ha detto ancora il presidente del CONI – vinsi le elezioni ma scoprirono che alcune schede non erano timbrate. Era la segreteria la responsabile ma ritirai la mia candidatura e andai alle elezioni. Anche Malagò era vittima di un malfunzionamento e mi sono chiesto perché avrebbe dovuto pagare. Per questo ho detto di commissariare la federazione facendolo commissario».
Una scelta, spiega Buonfiglio, sinonimo di continuità: «Perché lui? Perché ha un curriculum perfetto e in più stiamo riprendendo il cammino con la nazionale di calcio. Diamogli la possibilità di condurla fino alle elezioni».
Inevitabile poi una domanda in merito alle recenti dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione, a cui Buonfiglio ha così risposto: «Mi auguro che ci ripensino e che respingano le dimissioni. Anche quello fa parte di un percorso. L’ho annunciato al commissario Malagò, essendo lui ora commissario dovrò dire io a lui di reintegrare Bianchedi».