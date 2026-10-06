La nuova Nazionale di Roberto Mancini non sta portando solo risultati sul campo, ma anche un pubblico sempre più numeroso davanti alla televisione. E proprio come sono cresciuti i risultati degli Azzurri in questa Nations League, sono cresciuti anche gli ascolti: dai 6.337.000 spettatori di Italia-Belgio agli oltre 8 milioni registrati ieri sera per Italia-Turchia.

La vittoria per 3-1 sulla Turchia, trasmessa in chiaro sulla Rai 1, ha infatti raggiunto 8.030.000 telespettatori, con uno share del 38,1%, risultando il programma più seguito della prima serata. Un dato che chiude nel migliore dei modi la maxi finestra dedicata alle Nazionali e conferma una crescita nell’interesse del popolo italiano nel seguire la propria Nazionale.