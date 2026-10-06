La nuova Nazionale di Roberto Mancini non sta portando solo risultati sul campo, ma anche un pubblico sempre più numeroso davanti alla televisione. E proprio come sono cresciuti i risultati degli Azzurri in questa Nations League, sono cresciuti anche gli ascolti: dai 6.337.000 spettatori di Italia-Belgio agli oltre 8 milioni registrati ieri sera per Italia-Turchia.
La vittoria per 3-1 sulla Turchia, trasmessa in chiaro sulla Rai 1, ha infatti raggiunto 8.030.000 telespettatori, con uno share del 38,1%, risultando il programma più seguito della prima serata. Un dato che chiude nel migliore dei modi la maxi finestra dedicata alle Nazionali e conferma una crescita nell’interesse del popolo italiano nel seguire la propria Nazionale.
Italia, tutti gli ascolti della Nations League
Il percorso degli ascolti nelle quattro partite disputate dagli Azzurri è stato questo:
- Italia-Belgio: 6.337.000 spettatori, 34,2% di share;
- Turchia-Italia: 7.380.000 spettatori, 36,42% di share;
- Francia-Italia: 7.848.000 spettatori, 40,8% di share;
- Italia-Turchia: 8.030.000 spettatori, 38,1% di share.
La crescita è evidente: rispetto all’esordio contro il Belgio, la partita di ieri ha fatto registrare 1.693.000 spettatori in più, pari a un aumento del 26,7%. Gli oltre 8 milioni di ieri rappresentano inoltre il dato più alto per una partita della Nazionale dai tempi della sfida contro la Bosnia, partita persa dall’Italia, mancando la qualificazione al terzo mondiale di fila.
Ascolti Italia, il confronto con le ultime partite
Il dato di Italia-Turchia si inserisce così nel confronto con le ultime partite della Nazionale:
- Italia-Germania, quarti di finale Nations League 2025: 9.572.000 spettatori, 46,4% di share;
- Germania-Italia, quarti di finale Nations League 2025: 8.851.000 spettatori, 43,4% di share;
- Bosnia-Italia, playoff Mondiale 2026: 12.003.000 spettatori, 52,3% di share;