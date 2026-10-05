Qual è la squadra più tifata a Milano? Se a livello nazionale la Juventus continua a poter contare sul bacino di sostenitori più ampio, nel capoluogo lombardo lo scenario cambia nettamente. L’Inter precede il Milan, mentre i bianconeri si piazzano al terzo posto, a distanza dalle due grandi protagoniste del calcio cittadino. È quanto emerge da un’analisi realizzata dall’istituto demoscopico Yoodata per Milano Quotidiano, che ha provato a fotografare la distribuzione del tifo calcistico all’interno della città.
Non esistono censimenti ufficiali che consentano di stabilire con precisione quanti sostenitori di ciascuna squadra vivano nel singolo comune. Sulla base dell’elaborazione dei dati nazionali sul tifo e delle caratteristiche demografiche della città, Yoodata stima tuttavia la presenza a Milano di circa 320mila tifosi dell’Inter, contro 290mila sostenitori del Milan e poco più di 140mila juventini.
Squadra più tifata a Milano: derby padrone, ma la Juve è terza forza
Numeri che confermerebbero la forte componente territoriale del tifo milanese. A differenza di quanto avviene su scala nazionale, dove la Juventus beneficia di un seguito distribuito in maniera capillare lungo tutta la Penisola, a Milano la grande maggioranza delle preferenze resta infatti concentrata sulle due società cittadine.
Secondo l’analisi, Inter e Milan rappresentano inoltre qualcosa che va oltre la semplice appartenenza sportiva. Il legame con i due club conserva una componente familiare e generazionale e continua a inserirsi nell’identità della città, dei suoi quartieri e delle sue comunità. È anche per questo che il derby mantiene una dimensione particolare. La rivalità tra nerazzurri e rossoneri riflette un vero e proprio bipolarismo calcistico milanese, capace di attraversare famiglie, luoghi di lavoro e reti sociali.
La Juventus resta comunque la terza forza anche nel capoluogo lombardo. La presenza bianconera a Milano viene collegata dall’analisi anche ai grandi flussi migratori interni che hanno accompagnato lo sviluppo economico e demografico della città soprattutto nel secondo dopoguerra.
Il quadro complessivo resta però chiaramente dominato da Inter e Milan: secondo le stime di Yoodata, le due società possono contare complessivamente su oltre 600mila sostenitori residenti in città, confermando quanto il calcio continui a rappresentare una delle principali forme di appartenenza nella metropoli milanese.