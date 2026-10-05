Squadra più tifata a Milano: derby padrone, ma la Juve è terza forza

Numeri che confermerebbero la forte componente territoriale del tifo milanese. A differenza di quanto avviene su scala nazionale, dove la Juventus beneficia di un seguito distribuito in maniera capillare lungo tutta la Penisola, a Milano la grande maggioranza delle preferenze resta infatti concentrata sulle due società cittadine.

Secondo l’analisi, Inter e Milan rappresentano inoltre qualcosa che va oltre la semplice appartenenza sportiva. Il legame con i due club conserva una componente familiare e generazionale e continua a inserirsi nell’identità della città, dei suoi quartieri e delle sue comunità. È anche per questo che il derby mantiene una dimensione particolare. La rivalità tra nerazzurri e rossoneri riflette un vero e proprio bipolarismo calcistico milanese, capace di attraversare famiglie, luoghi di lavoro e reti sociali.