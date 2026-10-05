I pareri dei giuristi FIGC: «Elezione Malagò non ribaltabile dal CONI»

«Il tesseramento non è un requisito essenziale per candidarsi alla presidenza FIGC, non ci sono le condizioni per il commissariamento e a questo punto non possono ribaltare l’ammissione di Malagò alla candidatura e la sua elezione»: questo è il punto centrale dei pareri dei cinque giuristi interpellati dal presidente della Federcalcio, di cui l’ANSA ha preso visione, sul quale saranno chiamati a decidere martedì la Giunta esecutiva e il Consiglio del comitato olimpico.

Nel concreto a Sabino Cassese, Bernardo Giorgio Mattarella, Antonio Nuzzo, Saverio Ruperto e Pietro Sirena erano stati posti due quesiti: se il tesseramento sia o meno requisito essenziale per candidarsi e se l’eventuale mancanza sia grave violazione tale da giustificare il commissariamento. A tutte e due le domande, le consulenze arrivate in queste ore in Federcalcio oppongono un secco no.