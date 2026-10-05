Nuovo San Siro, l'impatto sull'ambiente fra macerie e inquinamento dell'aria

In attesa del progetto definitivo che Inter e Milan hanno intenzione di presentare il più presto possibile, dalle carte del nuovo San Siro emergono dettagli molto importanti per quanto riguarda l‘impatto ambientale dell’opera di costruzione dell’impianto e della demolizione, quasi totale, dell’attuale Meazza. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera-Milano, la costruzione del nuovo San Siro e l’abbattimento dell’attuale Meazza avrebbe come diretta conseguenza più un milione e mezzo di metri cubi di terra da scavare, e decine di migliaia di viaggi di camion: tutto questo potrebbe provocare nel quadrante a nord-ovest di Milano l’aumento di un microgrammo per metro cubo nella media annuale di polveri sottili (Pm10), con 4-6 giorni di aria tossica in più rispetto al resto della città. Questa ricostruzione emerge dal carteggio sull’impatto ambientale della mega trasformazione di San Siro.

Uno scenario che gli stessi tecnici del Comune definiscono «non trascurabile» e che è stato oggetto del dialogo costante fra i rappresentanti di Inter e Milan e quelli di Palazzo Marino. Si tratta di uno dei punti critici evidenziati dalle parti in causa che sono al lavoro da diversi mesi. Ad agosto, Inter e Milano hanno presentato una Valutazione ambientale (VAS), che è stata studiata dai tecnici delle istituzioni preposte che hanno formulato una risposta a cui è susseguito un rapporto revisionato da parte delle due società nel quale si può verificare nuovamente se i problemi evidenziati sono stati risolti e se ci sono invece questioni in sospeso prima dell’inizio dei lavori. Il progetto prevede due macrofasi: rifacimento del tunnel Patroclo, costruzione del nuovo stadio e demolizione del vecchio. A seguire, il secondo tempo con la sistemazione della parte di vecchio Meazza recuperato e la costruzione di una dozzina di edifici per alberghi, commercio e uffici. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente è stata categorica: «Viabilità, atmosfera, rumore e carico urbanistico richiedono un approccio valutativo necessariamente unitario». Non è contestata la possibilità di realizzare l’intervento in fasi diverse: la valutazione ambientale deve essere però complessiva.