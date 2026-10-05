Delfin dice sì all'offerta di Intesa per Mps dopo l'ultimo rilancio

Nella serata di domenica è arrivato il parere positivo di Delfin – holding della famiglia Del Vecchio – con impegno di adesione all’Offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo per Monte dei Paschi. L’impegno ha ad oggetto il conferimento in adesione dell’intera partecipazione detenuta da Delfin in Mps, rappresentata dal 17,6% del capitale di Mps, e la partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria convocata dall’istituto bancario, tenendo in quella sede «condotte di voto che siano coerenti con le condizioni dell’Offerta a quella data».

Il Consiglio di Amministrazione di Delfin, inoltre, avrebbe espresso il suo consenso all’unanimità. Una decisione arrivata dopo il rilancio di Intesa, sulla base del parere concorde di tutti gli advisor, che hanno giudicato l’offerta di Intesa la «più vantaggiosa per Delfin».