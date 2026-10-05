FIGC, come funziona il voto sul commissariamento: prima la Giunta, poi la decisione del Consiglio

Il futuro del calcio italiano si decide domani. La giunta del CONI sarà infatti chiamata a discutere e votare sull’ipotesi del commissariamento della FIGC , dopo il caso legato al mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento della candidatura alla presidenza.

La 1177ª riunione della Giunta Nazionale del CONI è convocata per domani, 6 ottobre, al Foro Italico, con inizio alle ore 13. L’ordine del giorno è ridotto a due punti: le comunicazioni del presidente e la Federazione Italiana Giuoco Calcio. A questo punto la Giunta voterà a favore o sfavore la proposta di commissariamento della FIGC.

In caso favorevole della Giunta, la questione passerà subito al Consiglio Nazionale del CONI. La sessione straordinaria si terrà lo stesso giorno alle 14. Il 315° Consiglio Nazionale avrà quattro punti all’ordine del giorno: le comunicazioni del presidente, la ratifica del commissariamento della Federazione Italiana Pesistica, la FIGC e le varie. Per quanto riguarda la Federcalcio, il Consiglio sarà quindi chiamato a valutare l’eventuale decisione della Giunta.

A votare saranno 77 componenti. Oltre al presidente del CONI Luciano Buonfiglio, ci sono i 45 presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali, tra cui anche i rappresentanti delle principali federazioni olimpiche italiane. Tra loro anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Fanno parte del Consiglio anche 10 rappresentanti degli atleti, 5 dei tecnici, 3 delle Discipline Sportive Associate, 5 degli Enti di Promozione Sportiva, un rappresentante delle Associazioni Benemerite e 6 rappresentanti delle strutture territoriali del CONI, tra Comitati Regionali e Delegati Provinciali.

Sono così due i passaggi principali dell’incontro di domani. Il primo è il voto della giunta alle 13 e a seguire. In caso di esito favorevole seguirà il voto del Consiglio Nazionale alle ore 14. Ma come funziona il voto sul commissariamento?