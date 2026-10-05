Conte si rilancia: «Vorrei andare in un club che ha perso di vista la propria storia»

Intervistato da The Athletic, Conte ha spiegato quali caratteristiche dovrebbe avere il prossimo progetto per convincerlo a ripartire. L’allenatore sogna un club con una storia importante, ma che negli ultimi anni ha perso la propria dimensione vincente . «Ci sono molti club che hanno perso un po’ di vista la loro storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club, rispolverare quella storia e farla brillare di nuovo», ha spiegato Conte.

Antonio Conte pensa al futuro e non nasconde la voglia di tornare in panchina. Nella sua lunga carriera ai vertici del calcio, Conte ha conquistato campionati con Juventus, Chelsea, Inter e Napoli. Proprio l’ultimo scudetto conquistato nella stagione 2024/25 con il Napoli conferma l’abilità dell’allenatore di riportare una squadra a raggiungere obbiettivi importanti.

Per Conte, infatti, la storia di una società rappresenta anche una responsabilità per chi arriva a guidarla. «Se vai in un club in cui la storia parla da sola, una storia fatta di trofei, campionati e vittorie, puoi onorare quella storia solo in un modo: avendo l’ambizione di riportare quel club, se oggi non lo è, a competere per quegli obiettivi». La pressione, quindi, non è qualcosa da evitare, ma una componente necessaria del progetto. «So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore e instillare nei cuori dei tifosi, dei miei giocatori e dei miei dirigenti quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: possiamo vincere».

In questo processo, Conte considera essenziale il ruolo dell’allenatore. «Il manager è importante perché trasmette quel messaggio giorno dopo giorno. Ha rapporti quotidiani con tutti: il suo staff, il massaggiatore, il magazziniere, il fisioterapista, il giardiniere. Tutti devono essere coinvolti e sentirsi parte della volontà di fare la storia».

Il possibile ritorno in Premier League

Tra le destinazioni possibili c’è anche la Premier League. Conte conosce bene il campionato inglese: sono passati dieci anni dal 2016-17, quando Conte vinse la Premier League al primo tentativo con il Chelsea. Quello con Conte rappresenta anche l’ultimo titolo di campionato del Chelsea.

L’Inghilterra continua ad attirarlo anche per la forza economica dei suoi club. «In Inghilterra oggi usano i bazooka, mentre ovunque altro stanno ancora usando una pistola», ha detto Conte. Attraverso le sue parole Conte evidenzia così il divario finanziario che separa la Premier League dal resto d’Europa. L’argomento è stato centro di varie discussioni riguardanti soprattutto il fair play finanziario in Premier League. Infatti, secondo l’allenatore italiano la potenza economica rappresenta sia un’opportunità, sia una responsabilità.