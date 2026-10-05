Ifis sport: il 35% del mercato UEFA riguarda gli U21, la Serie A investe 260 milioni annui sui giovani

Nel periodo compreso tra le stagioni 2018/19 e 2025/26, i club dei cinque maggiori campionati europei hanno speso complessivamente 51,3 miliardi di euro sul mercato. Di questi, 13,3 miliardi, pari appunto al 26%, sono stati destinati all’acquisto di giocatori Under 21.

I diversi campionati hanno però sviluppato modelli differenti. L’Inghilterra combina la produzione interna di talento con una forte capacità di attrarre i prospetti migliori dall’estero: oggi 30 dei migliori 100 Under 21 militano in Premier League. Francia, Spagna e Germania si distinguono invece soprattutto per la capacità di formazione, con lo studio che evidenzia una correlazione tra produzione di giovani di alto livello e risultati sportivi internazionali.

Serie A, 260 milioni all’anno sugli Under 21

Anche la Serie A sta aumentando il peso dei giovani nelle proprie strategie di mercato. Tra il 2018/19 e il 2025/26 i club italiani hanno destinato agli Under 21 il 22% degli investimenti complessivi, pari a circa 260 milioni di euro all’anno, all’interno di una spesa totale sul mercato di 9,3 miliardi.

Il modello italiano resta però fortemente legato alla filiera nazionale. Il 79% degli Under 21 acquistati dai club di Serie A proviene infatti dal sistema calcistico italiano. In particolare, Serie B, Serie C e campionati dilettantistici valgono complessivamente il 59% degli arrivi, mentre un ulteriore 13% proviene dalle formazioni Primavera.

Un’altra caratteristica è il forte utilizzo del prestito, formula che rappresenta il 68% delle acquisizioni di Under 21 da parte delle società di Serie A. Una dinamica che distingue l’Italia da campionati come Bundesliga e Ligue 1, maggiormente orientati alla crescita diretta dei giocatori attraverso i propri settori giovanili.