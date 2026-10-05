Chi sono i membri della Giunta CONI e del Consiglio Nazionale che voteranno sul commissariamento della FIGC

Domani alle 13 la Giunta Nazionale del CONI si riunirà al Foro Italico per decidere se dare o meno parere positivo all’eventuale commissariamento della FIGC . Se così fosse, un’ora più tardi, con appuntamento alle 14, il Consiglio Nazionale straordinario sarà chiamato a deliberare sul provvedimento appena approvato in Giunta.

Le ricostruzioni giornalistiche della vigilia non sono infatti univoche. Repubblica indica al momento 13 votanti su 16 , escludendo Malagò, Bianchedi e Spina. La loro ammissione resta una questione che dovrà essere definita dal CONI. È quindi opportuno considerare 13 votanti come uno scenario non ancora come un dato definitivamente cristallizzato .

Per Bianchedi , che nei giorni scorsi si è dimessa dall’incarico di capodelegazione della Nazionale, l’ANAC ha escluso una incompatibilità generale tra il precedente ruolo in FIGC e quello di vicepresidente del CONI. L’Autorità ha però precisato che spetta allo stesso CONI stabilire se, nel caso concreto della votazione sul commissariamento, sussista un conflitto d’interessi anche potenziale. Lo stesso tipo di valutazione riguarda Spina , rappresentante dei tecnici in Giunta e Head of Women Football del Milan.

Chi sono membri Giunta CONI – Come si stanno formando gli schieramenti

Anche la conta dei voti resta necessariamente provvisoria. Secondo Repubblica, tra i componenti considerati più vicini alla posizione contraria al commissariamento ci sarebbero Marco Di Paola, Laura Lunetta e Federica Pellegrini, mentre negli ultimi giorni sarebbero entrati nella partita anche Giovanni Copioli, Domenico Ignozza e Giampaolo Ricci. Sul fronte favorevole alla linea sostenuta da Buonfiglio vengono invece indicati Tania Cagnotto, Marco Riva, Juri Morico e Francesco Montini, con Francesco Ettorre dato vicino allo stesso orientamento. Valentina Rodini viene descritta come una delle posizioni più difficili da decifrare. Si tratta però di orientamenti ricostruiti sulla base di indiscrezioni, visto che i diretti interessati non hanno espresso la loro intenzione pubblicamente.

A rendere ancora più complessa la situazione sono le contestazioni sui possibili conflitti d’interesse, che non si fermano a Bianchedi e Spina. Tuttosport riferisce che sono state sollevate questioni anche sulle posizioni di Montini, Lunetta e Pellegrini, a dimostrazione di quanto la definizione stessa della platea chiamata a decidere possa diventare parte della battaglia procedurale.

Soltanto una volta chiarito chi potrà effettivamente prendere parte alla deliberazione sarà possibile stabilire con precisione anche la maggioranza necessaria. Se venisse confermato lo scenario dei 13 votanti, servirebbero sette voti per approvare la proposta di commissariamento. A quel punto, però, la partita non sarebbe ancora conclusa: lo Statuto attribuisce alla Giunta il compito di proporre il commissariamento, mentre la decisione spetterebbe successivamente al Consiglio Nazionale convocato alle ore 14.

Chi sono membri Giunta CONI – Il ruolo del Consiglio Nazionale

Il voto in Giunta è palese, ma se c’è la possibilità che su richiesta di qualcuno dei membri si possa passare allo scrutinio segreto. L’approvazione avviene a maggioranza ed in caso di pareggio la richiesta è bocciata. L’ultima parola spetta però al Consiglio Nazionale, che deve ratificare l’eventuale decisione.

Questo si compone di 81 membri, ma quattro federazioni non hanno diritto di voto: le commissariate pesistica, cricket, tiro a segno e, per incompatibilità, la FIGC. Così la platea scende a 77. Non è ancora chiaro se possa partecipare la Federnuoto: attualmente è affidata ad un reggente che sostituisce Paolo Barelli sottosegretario di Stato.

Dello stesso Consiglio fanno parte Buonfiglio, Pellegrini in qualità di membro italiano del CIO e 45 presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali. E ancora, 10 rappresentanti degli atleti, cinque dei tecnici, tre esponenti delle Discipline Sportive Associate, cinque degli Enti di Promozione Sportiva, sei componenti delle strutture territoriali del CONI e il rappresentante delle Associazioni Benemerite.