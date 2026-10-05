Chi sono i membri della Giunta CONI e del Consiglio Nazionale che voteranno sul commissariamento della FIGC

Domani alle 13 la Giunta Nazionale del CONI si riunirà al Foro Italico per decidere se dare o meno parere positivo all’eventuale commissariamento della FIGC. Se così fosse, un’ora più tardi, con appuntamento alle 14, il Consiglio Nazionale straordinario sarà chiamato a deliberare sul provvedimento appena approvato in Giunta.
Ma chi prenderà parte alla prima votazione? La Giunta, nella composizione attualmente riportata dal CONI, conta 16 componenti con diritto di voto. Il segretario generale Carlo Mornati partecipa invece ai lavori senza poter votare. La vera incognita riguarda però il numero effettivo degli aventi diritto sul caso FIGC: Giovanni Malagò, direttamente coinvolto nella vicenda, non prenderà parte alla decisione, mentre resta aperto il nodo relativo a Diana Bianchedi ed Elisabet Spina.
Chi sono membri Giunta CONI – I nomi
La composizione della Giunta è la seguente:
- Luciano Buonfiglio – presidente del CONI;
- Diana Bianchedi – vicepresidente vicaria;
- Marco Di Paola – vicepresidente e presidente della Federazione Italiana Sport Equestri;
- Tania Cagnotto – rappresentante delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate;
- Giovanni Copioli – rappresentante FSN-DSA e presidente della Federazione Motociclistica Italiana;
- Francesco Ettorre – rappresentante FSN-DSA e presidente della Federazione Italiana Vela;
- Laura Lunetta – rappresentante FSN-DSA e presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali;
- Francesco Montini – rappresentante FSN-DSA;
- Giampaolo Ricci – rappresentante degli atleti, eletto in quota pallacanestro;
- Valentina Rodini – rappresentante degli atleti, eletta in quota canottaggio;
- Elisabet Spina – rappresentante dei tecnici, eletta in quota calcio;
- Marco Riva – rappresentante dei Comitati Regionali;
- Domenico Ignozza – rappresentante delle strutture territoriali;
- Juri Morico – rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva;
- Giovanni Malagò – membro italiano del CIO e presidente della FIGC (non prenderà parte alla votazione);
- Federica Pellegrini – membro italiano del CIO.
Chi sono membri Giunta CONI – Il nodo Bianchedi e Spina
È proprio sul perimetro dei votanti che si concentra una delle questioni più delicate della vigilia. Lo Statuto del CONI stabilisce infatti che, quando un componente si trova in conflitto d’interessi limitato a una singola deliberazione, debba astenersi dal prendere parte alla decisione.
Per Bianchedi, che nei giorni scorsi si è dimessa dall’incarico di capodelegazione della Nazionale, l’ANAC ha escluso una incompatibilità generale tra il precedente ruolo in FIGC e quello di vicepresidente del CONI. L’Autorità ha però precisato che spetta allo stesso CONI stabilire se, nel caso concreto della votazione sul commissariamento, sussista un conflitto d’interessi anche potenziale. Lo stesso tipo di valutazione riguarda Spina, rappresentante dei tecnici in Giunta e Head of Women Football del Milan.
Le ricostruzioni giornalistiche della vigilia non sono infatti univoche. Repubblica indica al momento 13 votanti su 16, escludendo Malagò, Bianchedi e Spina. La loro ammissione resta una questione che dovrà essere definita dal CONI. È quindi opportuno considerare 13 votanti come uno scenario non ancora come un dato definitivamente cristallizzato.
Chi sono membri Giunta CONI – Come si stanno formando gli schieramenti
Anche la conta dei voti resta necessariamente provvisoria. Secondo Repubblica, tra i componenti considerati più vicini alla posizione contraria al commissariamento ci sarebbero Marco Di Paola, Laura Lunetta e Federica Pellegrini, mentre negli ultimi giorni sarebbero entrati nella partita anche Giovanni Copioli, Domenico Ignozza e Giampaolo Ricci. Sul fronte favorevole alla linea sostenuta da Buonfiglio vengono invece indicati Tania Cagnotto, Marco Riva, Juri Morico e Francesco Montini, con Francesco Ettorre dato vicino allo stesso orientamento. Valentina Rodini viene descritta come una delle posizioni più difficili da decifrare. Si tratta però di orientamenti ricostruiti sulla base di indiscrezioni, visto che i diretti interessati non hanno espresso la loro intenzione pubblicamente.
A rendere ancora più complessa la situazione sono le contestazioni sui possibili conflitti d’interesse, che non si fermano a Bianchedi e Spina. Tuttosport riferisce che sono state sollevate questioni anche sulle posizioni di Montini, Lunetta e Pellegrini, a dimostrazione di quanto la definizione stessa della platea chiamata a decidere possa diventare parte della battaglia procedurale.
Soltanto una volta chiarito chi potrà effettivamente prendere parte alla deliberazione sarà possibile stabilire con precisione anche la maggioranza necessaria. Se venisse confermato lo scenario dei 13 votanti, servirebbero sette voti per approvare la proposta di commissariamento. A quel punto, però, la partita non sarebbe ancora conclusa: lo Statuto attribuisce alla Giunta il compito di proporre il commissariamento, mentre la decisione spetterebbe successivamente al Consiglio Nazionale convocato alle ore 14.
Chi sono membri Giunta CONI – Il ruolo del Consiglio Nazionale
Il voto in Giunta è palese, ma se c’è la possibilità che su richiesta di qualcuno dei membri si possa passare allo scrutinio segreto. L’approvazione avviene a maggioranza ed in caso di pareggio la richiesta è bocciata. L’ultima parola spetta però al Consiglio Nazionale, che deve ratificare l’eventuale decisione.
Questo si compone di 81 membri, ma quattro federazioni non hanno diritto di voto: le commissariate pesistica, cricket, tiro a segno e, per incompatibilità, la FIGC. Così la platea scende a 77. Non è ancora chiaro se possa partecipare la Federnuoto: attualmente è affidata ad un reggente che sostituisce Paolo Barelli sottosegretario di Stato.
Dello stesso Consiglio fanno parte Buonfiglio, Pellegrini in qualità di membro italiano del CIO e 45 presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali. E ancora, 10 rappresentanti degli atleti, cinque dei tecnici, tre esponenti delle Discipline Sportive Associate, cinque degli Enti di Promozione Sportiva, sei componenti delle strutture territoriali del CONI e il rappresentante delle Associazioni Benemerite.