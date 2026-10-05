Il nuovo San Siro a confronto con i cittadini: il Comune di Milano convoca un forum pubblico

Al centro del dibattito ci sarà la Valutazione Ambientale Strategica presentata da Inter e Milan.

Di
Luca Cosentini
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TAR Stadi nuovi in ItaliaSan Siro
San Siro (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Il nuovo San Siro torna a essere argomento di confronto con i cittadini. Infatti, martedì 6 ottobre all’Acquario civico di Milano si terrà un forum pubblico relativo alla seconda fase della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) presentata da Inter e Milan alcuni mesi fa nella varia documentazione presentata agli uffici preposti.

Il programma del Forum, che avrà una durata di due ore con inizio alle ore 17, è il seguente:

  • Introduzione operativa sul Forum;
  • Illustrazione dei contenuti della proposta di piano attuativo nel processo previsto dal PGT;
  • Richiamo all’iter di VAS, con riferimento alle Linee Guida regionali e comunali;
  • Illustrazione del Rapporto Ambientale;
  • Interventi dei cittadini e delle associazioni.

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La partecipazione al Forum è in presenza con accesso libero. Inoltre sarà possibile seguirlo in diretta streaming con possibilità di intervento sia con richieste da inoltrare agli organizzatori che in un apposito spazio di confronto previsto durante il Forum stesso.

Inoltre, dalla data di pubblicazione del Rapporto Ambientale è possibile, entro e non oltre il 1° novembre, trasmettere eventuali contributi scritti sull’oggetto del Forum.

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