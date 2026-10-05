Il nuovo San Siro a confronto con i cittadini: il Comune di Milano convoca un forum pubblico

Il programma del Forum, che avrà una durata di due ore con inizio alle ore 17, è il seguente:

Il nuovo San Siro torna a essere argomento di confronto con i cittadini. Infatti, martedì 6 ottobre all’Acquario civico di Milano si terrà un forum pubblico relativo alla seconda fase della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) presentata da Inter e Milan alcuni mesi fa nella varia documentazione presentata agli uffici preposti.

La partecipazione al Forum è in presenza con accesso libero. Inoltre sarà possibile seguirlo in diretta streaming con possibilità di intervento sia con richieste da inoltrare agli organizzatori che in un apposito spazio di confronto previsto durante il Forum stesso.

Inoltre, dalla data di pubblicazione del Rapporto Ambientale è possibile, entro e non oltre il 1° novembre, trasmettere eventuali contributi scritti sull’oggetto del Forum.