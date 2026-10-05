Dove vedere Italia Polonia Under 21 tv streaming: segui la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Polonia Under 21 tv streaming, gara valida per l’ultima giornata delle qualificazioni agli Europei.

Tornano in campo gli Azzurrini di Silvio Baldini che si giocano il tutto per tutto nell’ultimo turno delle qualificazioni per il torneo continentale di categoria che si terrà l’anno prossimo in Albania e Serbia. Per farlo dovranno battere la Polonia, a punteggio pieno, e vittoriosa per 2-1 nella gara di andata che si disputò a Stettino e vide i padroni di casa vincere per 2-1 in rimonta nei minuti finali.