Nations League, Portogallo Norvegia dove vederla: data, orario e diretta

Portogallo Norvegia dove vederla? È una delle sfide di maggiore interesse della quarta giornata della UEFA Nations League 2026/27. Portogallo e Norvegia scendono in campo oggi, domenica 4 ottobre 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. Le due nazionali sono inserite nel Gruppo 4 della Lega A e tornano ad affrontarsi appena una settimana dopo la gara disputata in Norvegia. Il primo confronto si era concluso con la vittoria del Portogallo per 2-1: João Félix aveva aperto le marcature, Erling Haaland aveva trovato il momentaneo pareggio prima del gol decisivo di Gonçalo Ramos. La sfida di ritorno rappresenta quindi un appuntamento importante nella corsa alla qualificazione alla fase successiva del torneo. Grande attenzione inevitabilmente anche sui protagonisti delle due squadre, con la Norvegia guidata da Erling Haaland chiamata a cercare il riscatto dopo la sconfitta dell’andata.

Portogallo Norvegia dove vederla in TV La buona notizia per gli appassionati italiani è che Portogallo-Norvegia sarà visibile gratuitamente in chiaro su TV8. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa contemporaneamente anche su Sky Sport Arena per gli abbonati alla piattaforma satellitare. La telecronaca prevista da Sky sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento di Lorenzo Minotti.