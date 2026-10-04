Strisce più larghe e sfumate: le prime immagini della maglia dell'Inter 2027/28

La base resterà naturalmente fedele ai colori storici dell’Inter, con il consueto abbinamento tra blu e nero , ma il disegno dovrebbe cambiare rispetto alle versioni più classiche. Le strisce appaiono infatti più larghe e caratterizzate da un particolare effetto sfumato che tende a fondere i due colori tra loro.

Arrivano le prime anticipazioni sulla possibile nuova maglia dell’ Inter per la stagione 2027/28 . Secondo quanto riportato da Footy Headlines, sono emerse le prime immagini del kit casalingo che Nike starebbe preparando per il club nerazzurro, con una reinterpretazione piuttosto marcata delle tradizionali strisce verticali.

L’elemento più riconoscibile sarebbe proprio questo effetto grafico, descritto come una sorta di sfumatura ispirata al motivo del serpente, richiamo che si inserisce nella tradizione simbolica nerazzurra. In questo modo il confine tra una striscia e l’altra risulterebbe meno netto, dando alla maglia un aspetto più dinamico rispetto ai classici blocchi verticali.

Anche i dettagli cromatici dovrebbero rappresentare una novità. Accanto al blu e al nero, infatti, Nike avrebbe scelto di utilizzare contemporaneamente bianco e giallo: il primo per loghi e applicazioni principali, il secondo per alcune rifiniture e profili. Si tratterebbe di una combinazione piuttosto insolita per una prima maglia dell’Inter, dal momento che tradizionalmente i kit nerazzurri tendono a utilizzare alternativamente il bianco oppure il giallo/oro come colore secondario, senza affiancarli nello stesso design.