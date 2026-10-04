Lievita il conto del restyling del Franchi: con l'ultima variante si sale a 104 milioni

Il dato segna un incremento rispetto alla fine del 2023, quando l’offerta Cobar-Sac era stata aggiudicata per un importo netto di circa 90 milioni di euro , di cui 4 milioni per la sicurezza e 23,2 milioni per la manodopera. Al momento, tuttavia, il quadro economico complessivo non cambia: le maggiori risorse necessarie per il primo lotto verranno infatti anticipate dal secondo.

Nel dettaglio, dei 104,8 milioni complessivi, 5,2 milioni sono riferiti agli oneri per la sicurezza, mentre 30,2 milioni riguardano il costo della manodopera. Entrambe le voci non sono soggette al ribasso dell’1% concordato nell’accordo. Alle cifre va inoltre aggiunta l’ Iva al 10% .

Il costo del primo lotto del restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze supera quota 100 milioni di euro. Con l’ultima variante approvata, infatti, l’importo del contratto d’appalto tra Comune di Firenze, Ministero della Cultura e il raggruppamento guidato da Cobar e Sac sale a 104,8 milioni di euro , come riportato da La Nazione.

La variante comprende inoltre lavorazioni sulle aree esterne, sottoservizi, impianti elettrici, Maratona, torri faro , oltre allo spostamento temporaneo dell’area destinata alle televisioni e della tecnologia necessaria al VAR . Sono incluse anche le prove previste per il collaudo delle opere.

La variante numero 7 , approvata a metà settembre, comprende diversi interventi. Tra i principali c’è la riprofilatura della porzione nord della Maratona , dal valore di circa 1,4 milioni di euro , anticipata per esigenze di cantiere. L’intervento ha anche una rilevanza in chiave EURO 2032 . La riprofilatura consente infatti di adeguare i gradoni ai requisiti UEFA, che prevedono una profondità minima di 80 centimetri . Nel vecchio Franchi le misure non erano uniformi, mentre il nuovo assetto punta a garantire maggiore sicurezza, comfort e visibilità.

Sul fronte dei tempi, il nuovo cronoprogramma prevede la conclusione delle opere strutturali entro il 16 febbraio 2027, mentre le finiture edili e impiantistiche dovrebbero terminare entro il 31 maggio 2027. Le parti si sono impegnate a provare ad anticipare le scadenze, con la possibilità di riconoscere un premio di accelerazione alle imprese.

Il mese di ottobre sarà inoltre decisivo per il futuro complessivo dell’intervento. Entro il 12 ottobre è atteso il verdetto della Conferenza dei servizi sull’interesse pubblico della proposta di project financing della Fiorentina, mentre entro fine mese è previsto un nuovo sopralluogo del commissario straordinario per gli stadi Massimo Sessa, chiamato a verificare tempi e avanzamento del cantiere.