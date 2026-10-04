Nations League, Olanda Serbia dove vederla: data, orario e diretta

Olanda-Serbia dove vederla? Paesi Bassi e Serbia si affrontano oggi, domenica 4 ottobre 2026, nella quarta giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27. La partita avrà inizio alle ore 20.45, in contemporanea con le altre sfide serali della competizione. Le due nazionali fanno parte del Gruppo 2 della Lega A insieme a Germania e Grecia. Si tratta del secondo confronto diretto tra Olanda e Serbia nell’arco di poco più di una settimana: la gara di andata, disputata il 27 settembre sul campo della nazionale serba, si era conclusa con la vittoria degli Oranje per 2-1, grazie a una doppietta di Meerdink. La quarta giornata può quindi rappresentare un passaggio importante per gli equilibri del raggruppamento, anche considerando che dopo le partite di ottobre resteranno soltanto gli ultimi due appuntamenti della fase a gironi, in calendario nel mese di novembre.

Olanda-Serbia dove vederla in TV A differenza di Grecia-Germania e Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia non sarà proposta integralmente su un canale Sky dedicato. La partita sarà comunque visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio, il programma che permetterà di seguire in contemporanea le principali azioni e i gol delle tre sfide delle ore 20.45 inserite nella programmazione: oltre a Olanda-Serbia, anche Galles-Danimarca e Repubblica d’Irlanda-Israele.