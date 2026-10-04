Nations League, Grecia Germania dove vederla: data, orario e diretta

Grecia Germania dove vederla? Le due nazionali tornano in campo oggi, domenica 4 ottobre 2026, per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27. Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 20.45.

La partita mette di fronte due squadre inserite nel Gruppo 2 della Lega A, completato da Olanda e Serbia. Grecia e Germania si affrontano per la seconda volta nel giro di pochi giorni, dopo la sfida di andata disputata domenica 27 settembre. In quell’occasione la nazionale greca aveva conquistato un successo prestigioso sul campo dei tedeschi, imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Kourbelis.