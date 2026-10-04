Nations League, Grecia Germania dove vederla: data, orario e diretta

Grecia Germania dove vederla? Le due nazionali tornano in campo oggi, domenica 4 ottobre 2026, per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27. Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 20.45.
La partita mette di fronte due squadre inserite nel Gruppo 2 della Lega A, completato da Olanda e Serbia. Grecia e Germania si affrontano per la seconda volta nel giro di pochi giorni, dopo la sfida di andata disputata domenica 27 settembre. In quell’occasione la nazionale greca aveva conquistato un successo prestigioso sul campo dei tedeschi, imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Kourbelis.
Il nuovo confronto può quindi avere un peso importante nella corsa alle prime posizioni del girone, considerando anche un calendario particolarmente ravvicinato che vedrà le nazionali tornare poi in campo a novembre per le ultime due giornate della fase a gruppi.
Grecia Germania dove vederla in TV
Grecia-Germania sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Max, con collegamento per la partita delle ore 20.45. La sfida rientra nella programmazione dedicata da Sky alla nuova giornata di Nations League.
Per assistere all’incontro attraverso il canale satellitare è quindi necessario disporre di un abbonamento Sky che comprenda l’offerta sportiva prevista.
Grecia Germania dove vederla in streaming
La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), il servizio online di Sky, attraverso il pass che comprende gli eventi sportivi.
Non è invece prevista una trasmissione gratuita in chiaro in Italia per Grecia-Germania. Chi cerca quindi una soluzione per vedere gratuitamente la partita non avrà a disposizione un canale televisivo free-to-air dedicato alla sfida.
L’appuntamento è dunque fissato per domenica 4 ottobre alle ore 20.45, con diretta integrale su Sky Sport Max e streaming attraverso NOW.