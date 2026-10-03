Il CEO della Roma Galantic: «Non si vive di plusvalenze. Ci vuole l'Under 23»

Da qui la volontà di dotarsi di una squadra Under 23: «Ci vuole una tappa di crescita tra Primavera e prima squadra. Quindi ci serve una squadra Under 23», ha sottolineato il CEO. Il terzo tassello riguarda invece le sinergie con il Cannes, altro club riconducibile alla proprietà Friedkin e inserito in quello che Galantic ha definito uno dei mercati di talenti più ricchi al mondo.

L’obiettivo è creare «un percorso molto solido» che permetta ogni anno di portare nuovi giocatori formati internamente in prima squadra e, allo stesso tempo, di valorizzarne altri sul mercato, generando risorse da reinvestire e costruendo «un modello sostenibile». Un secondo elemento destinato a incidere in maniera profonda sui conti e sulle ambizioni sportive del club sarà il nuovo stadio: «Tra quattro anni lo stadio cambia tutto, perché alza il fatturato e ci permette di fare il salto economico e tecnico», ha spiegato Galantic.

Il CEO ha ribadito come il nuovo impianto sarà progettato specificamente intorno alle esigenze del calcio e dei sostenitori: «L’Olimpico è pieno di ricordi ma non è concepito per il calcio, questo sì». Tra gli elementi allo studio c’è anche una Curva Sud più raccolta e meno dispersiva, mentre Galantic ha indicato tra marzo e aprile del prossimo anno il periodo auspicato per la posa della prima pietra.